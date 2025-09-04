48歳・伊東美咲、かつての“愛車”と再会 約23年前のマツダ“名車”「とても愛着のある一台」
俳優の伊東美咲（48）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。自身にとって「とても愛着のある」車と再会したことを報告した。
【写真＆動画】あのCMを思い出す…48歳・伊東美咲、かつての“愛車”と再会 約23年前のマツダ“名車”「とても愛着のある一台」
伊東は「一時帰国の際に、『GQ JAPAN』の撮影がありました」と書き出し、同媒体の人気企画「愛車の履歴書」に登場したことを報告。続けて、「私の愛車の一台として、MAZDA2代目デミオと撮影する機会を頂きました」「私がデビュー当時から長きに渡り広告に携わらせていただいた、とても愛着のある一台です。当時はスターダストピンク特別仕様など、幅広い層の方々に愛用して頂きました」と思い出の1台との撮影したことを伝え、「そして現在は更にフルモデルチェンジの期待が高まりますね」と、その進化を称えた。
また、「広島の工場から撮影の為にデミオの準備に携わって下さったMAZDA社員の皆さま、GQ JAPANスタッフの皆さま、ありがとうございました」と撮影にあたって準備を進めたスタッフに感謝。ハッシュタグで「#MAZDA」「#2代目デミオ」「#伊東美咲MAZDAデミオ」「#伊東美咲デミオスターダストピンク」「#伊東美咲愛車」と添えた。
