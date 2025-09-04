ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで3日、パーク初となるメイクアップブランドとの『共創アトラクション』のオープニングセレモニーが行われ、中条あやみさん（28）が登場しました。

4日から順次開始となるユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ハロウィーン・イベント 2025』では、ゾンビが暴れまわる『ストリート・ゾンビ』や、King Gnuとコラボした『ゾンビ・デ・ダンス』、人気キャラクター・ハミクマたちの新しいショー『ハミクマ・スウィート・スクリーム・パーティ』など様々なイベントが開催されます。

そんななか期間限定でオープンするのが、グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』との新感覚アトラクション、KATE PRESENTS『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』（9月5日〜11月3日 年齢制限：12歳以下あるいは小学生以下不可）。パーク史上初となるメイクアップブランドとの『共創アトラクション』であり、感情を司る魔女たちが棲（す）まう館を舞台に、喜怒哀楽4つの感情にまつわる試練に挑戦するというものです。

■オープニングセレモニーに中条あやみが登場

3日に行われたKATE PRESENTS『18番地の魔女〜感情と戯れる魔女の館〜』オープニングセレモニーには、ブランドミューズを務める中条あやみさん（28）が登場しました。

中条さんは一足先にアトラクションを体験し、「私は“楽しい”の感情が多いと魔女に見抜かれました。怒ったり哀しんだりという感情をメイクで表現するというのも、魔女に教えてもらいました。新しい自分の表情に出会える、ここでしかできない体験でした」と語りました。