◆イースタン・リーグ 巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）

巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が、プロ初の先頭打者弾となる２号ソロを放った。イースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）に「１番・遊撃」で先発出場。初回先頭の打席でヤクルトの先発・小沢が投じた１２４キロの変化球を捉え、左翼スタンドへ突き刺した。

７月１２日の日本ハム戦（Ｇ球場）でプロ１号を放って以来となる一発で、Ｇタウンでは初本塁打。「打ったのは抜けたフォークです。前半戦は甘く入る変化球を見逃すことが多かったのですが、後半戦は積極的に打ちにいこうと意識していました。打席でしっかり対応できた１本になったと思います」と振り返った。

今季は３月の開幕直前に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折し、７月にも左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷で離脱を経験。それでもここまで２軍で主に１番打者を担い「チームを勢いづけるバッティングと高い確率で出塁することが１番バッターの仕事」と、この日の試合前時点で４７試合に出場して打率３割１分１厘、１８打点。出塁率は４割を超える。大器の片りんを見せる背番号２３がイースタン首位を走るチームをけん引する。