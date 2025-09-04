元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。物事を気にし過ぎる性格ゆえのつらさを明かす一幕があった。

この日は「ちょっとしたことを気に病んじゃう 気にしいな女が大集合」。

「私も本当に気が小さくて」と話し出した飯田。「ちょっと、ぶつかって来られるおじさんとかいるじゃないですか」と、すれ違いざまにわざとぶつかってくる男性の被害に遭ったことを明かすと「その時に『私が悪かったのかな？』とか『なんで、ぶつかられたんだろう？』って、すごくモヤモヤしちゃって、ＡＩチャットアプリに相談して」と続けた。

「『ぶつかってくる高齢男性、なぜだろう？』って聞いたら、すっごい教えてくれるんですよ。『きっと社会的地位が上だったものの今は誰ももてはやしてくれないので、きっとストレスもあるんでしょうね』って」とＡＩの答えを紹介した飯田。

ＭＣの上田晋也が「随分、重たい話になったな！ ちょっと、ぶつかっただけで」とツッコむと、「なんでも慰めてくれるので『早くＡＩチャットアプリに相談したい』って、いっつも思ってます」と堂々と話していた。