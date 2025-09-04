ロックバンド「ゴダイゴ」が2日放送の日本テレビ「バリバリ！バンドやろうぜ！！」（火曜 深夜0・59)に出演。ミッキー吉野（73)が中学の後輩が「銀河鉄道999」をカバーしてくれたことを喜んだ。

「ゴダイゴ」の1979年の大ヒット曲「銀河鉄道999」は、「EXILE」が2008年にカバーし、キリンビールのCMソングにも使用された。

カバーされたことについてどう思ったかと聞かれたタケカワユキヒデは「何にも知らなかったんですよ」と言い「いきなりCMで格好いいのがバーンって出てきて、家じゅうで乾杯しました」と語った。

リーダーでキーボードのミッキー吉野は「HIROさんが、僕の中学校の後輩なんです。だから、いい後輩持ったなあって勝手に喜んでいたんだよね。いいヤツだなあって」と、芸能事務所「LDH」のCEOのEXILE HIROとは横浜の同じ中学出身と明かした。

だが、ドラムのトミー・スナイダーは「数年前にレコード大賞にゲストで出たんですよね。ゴダイゴ。それの番組にEXILEも出たんですけど、僕らが銀河鉄道999をやったんだよね。番組終わって、廊下を歩いていたら、若い女の子が2人“なんであのオヤジバンドがEXILEの曲やるんだ？”」と話していたと苦笑しながら語った。