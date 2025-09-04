「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

広島・大瀬良大地投手（３４）が“怪投”で３年ぶりのシーズン７勝目をつかんだ。立ち上がりから制球に苦しみ、プロ入りワーストの７四球。それでも被安打は２にとどめ、５回１失点の粘り腰を発揮した。チームは連敗を３で止め、３位・ＤｅＮＡに１ゲーム差に迫った。ＣＳ進出に向けたシーズン終盤。一丸となって白星を積み上げていく。

三回表を無失点に封じた大瀬良は自分に怒っていた。「あんな見苦しい投球になってしまっていたので、自分に対する気持ちが出てしまった」。ベンチへと歩きながら２回、大きく叫んだ。どれだけ苦しくても、もがきながら腕を振るエース。「探りにいかず、（ストライクは）取りにいかないけどコースで球の強さを出せるように切り替えた」。自己最多の７四球を与えながら“不思議な７勝目”を手にした。

序盤から球場全体が、ざわついた。初回は１死から２者連続四球。二回も先頭へ四球を与えると、三回は１死から３者連続四球で満塁とした。失点の可能性が高まった中、佐野を一直に仕留め、一走が飛び出していたため、併殺の形となり無失点で切り抜けた。

四回は１死三塁とされるも、後続を寸断。四回を終え６四球と波に乗れない状況を受け入れた。

「どんなにテンポやリズムが悪かろうが、ホームを踏ませたくない。四隅に制球できなかったけど、何とかラッキーな打球になってくれるコースに投げられたりとか。みんなが支えてくれたので、甘く（ストライクを）取りにいくことだけはやめようと。とにかく根気強く、点をやらないように切り替えて投げました」と汗を拭った。

五回は先頭・蝦名への四球から１死二塁とされると、筒香に左翼線へ適時二塁打。先制点を献上した。制球に苦しんだものの、続くオースティンを迎えた場面では集中力と感性を研ぎ澄ませた。

フルカウントからファウル２球で粘られ、８球目。「カットだと中に入って一発もあるだろうし、シュートは頭にないだろうし。三振を取りにいくか、詰まらせるか。手が伸びないところで勝負できることを考えた」。最後は内角シュートで見逃し三振に仕留め、５番の佐野も中飛。傷口を最小限に食い止めた。

球数は五回を終えて１０１球。粘りに粘った姿に新井監督も「苦しいマウンドだったと思うけど、気持ちで粘りを見せてくれた」と評価した。

チームの連敗を３で止め、自身は３年ぶりの７勝目。最近２年間、立ちはだかっていた“６勝の壁”も越えた。「（四球）７個は人生でも記憶にない。恥ずかしいけど、チームが勝ってくれた。しっかり反省して次に向かいたい」と大瀬良。勝てた事実をプラスに捉え、しびれる終盤戦で存在感を示す。