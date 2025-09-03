モレスキンが主催する巡回展「Detour」が東京に　森永邦彦や名和晃平など参加

「モレスキン（MOLESKINE）」とミラノを拠点に世界の貧困地域で教育普及活動を行う非営利団体「Moleskine Foundation（以下、モレスキン財団）」が、巡回展「Detour」を21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3で開催する。会期は9月10日から23日までで、入場料は無料。

Detourは、これまでロンドン、上海、パリ、ニューヨーク、ミラノのほか、2025年大阪・関西万博を巡回。モレスキン財団が所蔵する1600冊を超えるノートブックアートの中から、その土地の文脈に合わせて厳選された作品を展示し、これまでに建築家の隈研吾や伊東豊雄、映画監督のスパイク・ジョーンズ（Spike Jonze）、デザイナーのロン・アラッド（Ron Arad）、三つ星シェフのハインツ・ベック（HEINZ BECK）など、各界のクリエイターが参加してきた。

東京展の開催を記念し、キュレーターの長谷川祐子および亀有のアートセンターSKAC（SKWATKAMEARI ART CENTRE）の協力のもと、新たに16人のアーティストが作品を寄贈。詩人の吉増剛造、彫刻家の名和晃平、俳優の板垣李光人、アーティストの清川あさみ、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」デザイナーの森永邦彦、建築コレクティブのGROUP、アーティストのSAIKO OTAKE、彫刻家の中村哲也、アーティストのローレン・サイ、歌手のアイナ・ジ・エンド、デザイナーの松本陽介、NANAORO、アーティストのMIEKO MEGURO、空間系のウェブ会社KALKUL、アーティストのCOCO STAR SIMS、写真家の蜷川実花が参加した。

会場では計41点の作品を展示。展示作品には、三宅一生が創設したデザイン事務所「MIYAKE DESIGN STUDIO」とモレスキンが共同で手掛けた「NOTE-A-NOTE」を使用した作品も展開する。NOTE-A-NOTEは、出会いの場での第一印象をそのまま書き留めれるようにデザインしたもので、今後発売も予定しているという。

◾️Detour

開催期間：2025年9月10日（水）〜9月23日（火）

開場時間：10:00〜19:00

会場：21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3

所在地：東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン

入場料：無料

