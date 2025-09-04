　4日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1377枚だった。うちプットの出来高が5926枚と、コールの5451枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の2415枚（33円安72円）。コールの出来高トップは4万4000円の2362枚（9円安31円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　53　　　 0　　　 1　　49000　
　　13　　　 0　　　 1　　48000　
　　98　　　 0　　　 2　　47000　
　　 8　　　-1　　　 2　　46250　
　 100　　　 0　　　 4　　46000　
　　 8　　　 0　　　 4　　45750　
　　13　　　-1　　　 4　　45625　
　　67　　　-2　　　 4　　45500　
　　24　　　-2　　　 5　　45375　
　　13　　　-4　　　 4　　45250　
　　 1　　　+3　　　10　　45125　
　 267　　　-5　　　 6　　45000　
　　 2　　　 0　　　10　　44875　
　　94　　　-3　　　11　　44750　
　　77　　　-5　　　12　　44625　
　 396　　　-6　　　14　　44500　
　　18　　　-6　　　17　　44375　
　　44　　　-7　　　20　　44250　
　　29　　　-5　　　28　　44125　
　2362　　　-9　　　31　　44000　
　　32　　　-4　　　40　　43875　
　　72　　 -14　　　41　　43750　　1600 　　　　　　　 3　
　　43　　 -18　　　50　　43625　
　 289　　 -10　　　71　　43500　　1530 　　　　　　　 1　
　　26　　 -13　　　77　　43375　
　　88　　 -19　　　96　　43250　
　　 9　　 -25　　 100　　43125　
　 846　　 -20　　 145　　43000　　1000 　　-195　　　 2　
　　49　　 -20　　 165　　42875　
　　75　　 -30　　 175　　42750　　 810 　　-210　　　 8　
　　12　　 -25　　 230　　42625　
　 159　　　-5　　 300　　42500　　 740 　　 -65　　　 6　
　　10　　　-5　　 325　　42375　　 600 　　　 0　　　 7　
　　16　　 -35　　 365　　42250　　 585 　　 +25　　　22　
　　 7　　 +40　　 500　　42125　
　　25　　 -25　　 485　　42000　　 430 　　-100　　　93　
　　 1　　 +95　　 650　　41875　　 385 　　-110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 335 　　 -80　　　24　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 305 　　-105　　　13　
　　 2　　 +25　　 825　　41500　　 305 　　 -35　　　86　
　　　　　　　　　　　　　41375　　 260 　　 -70　　　 8　
　　 3　　+180　　1145　　41250　　 235 　　 -45　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 195 　　 -75　　　21　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 170 　　 -55　　 449　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 160 　　 -70　　　18　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 140 　　 -45　　　25　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 135 　　 -30　　　12　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 110 　　 -40　　　70　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 100 　　 -50　　　25　
　　　　　　　　　　　　　40250　　　80 　　 -50　　　54　
　　　　　　　　　　　　　40125　　　99 　　 -31　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　72 　　 -33　　2415　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　68 　　 -30　　　37　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　68 　　 -22　　　97　