日経225オプション9月限（4日夜間） 4万円プットが出来高最多2415枚
4日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1377枚だった。うちプットの出来高が5926枚と、コールの5451枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の2415枚（33円安72円）。コールの出来高トップは4万4000円の2362枚（9円安31円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
53 0 1 49000
13 0 1 48000
98 0 2 47000
8 -1 2 46250
100 0 4 46000
8 0 4 45750
13 -1 4 45625
67 -2 4 45500
24 -2 5 45375
13 -4 4 45250
1 +3 10 45125
267 -5 6 45000
2 0 10 44875
94 -3 11 44750
77 -5 12 44625
396 -6 14 44500
18 -6 17 44375
44 -7 20 44250
29 -5 28 44125
2362 -9 31 44000
32 -4 40 43875
72 -14 41 43750 1600 3
43 -18 50 43625
289 -10 71 43500 1530 1
26 -13 77 43375
88 -19 96 43250
9 -25 100 43125
846 -20 145 43000 1000 -195 2
49 -20 165 42875
75 -30 175 42750 810 -210 8
12 -25 230 42625
159 -5 300 42500 740 -65 6
10 -5 325 42375 600 0 7
16 -35 365 42250 585 +25 22
7 +40 500 42125
25 -25 485 42000 430 -100 93
1 +95 650 41875 385 -110 2
41750 335 -80 24
41625 305 -105 13
2 +25 825 41500 305 -35 86
41375 260 -70 8
3 +180 1145 41250 235 -45 9
41125 195 -75 21
41000 170 -55 449
40875 160 -70 18
40750 140 -45 25
40625 135 -30 12
40500 110 -40 70
40375 100 -50 25
40250 80 -50 54
40125 99 -31 7
40000 72 -33 2415
39875 68 -30 37
39750 68 -22 97
