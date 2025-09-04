日経225オプション10月限（4日夜間） 4万5000円コールが出来高最多173枚
4日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は850枚だった。うちコールの出来高が499枚と、プットの351枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の173枚（10円安110円）。プットの出来高トップは4万円の140枚（65円安450円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -1 2 51000
11 0 5 50000
6 0 7 49000
28 +2 15 48000
34 -1 25 47000
30 +4 55 46000
4 +8 70 45750
5 +3 80 45500
1 +8 100 45250
3 +5 105 45125
173 -10 110 45000
2 0 130 44875
3 +15 150 44750
120 +5 170 44500
3 190 44375
5 +25 220 44250
26 +5 250 44000
1 +40 320 43750
6 +20 360 43500
2 +30 425 43250
15 +40 505 43000
19 +10 650 42500
1 835 42250 1165 1
41750 970 -100 3
41000 750 -50 6
40500 525 -115 5
40250 540 -20 2
40000 450 -65 140
39750 375 -60 2
39500 355 -35 4
39375 320 -10 1
39000 300 -35 20
38750 245 -45 2
38500 255 -20 10
38375 215 -50 1
38000 210 -10 13
37000 125 -35 4
36750 120 -10 5
36500 115 -20 10
36250 99 -16 3
36000 100 -10 18
35750 91 -14 3
35500 80 -16 8
35000 78 -6 8
34500 63 -11 4
34000 54 -11 4
33250 47 -8 3
33000 45 -8 1
32000 36 -8 5
31750 35 -7 1
30750 31 -5 2
30250 31 -1 1
30000 26 -5 3
29000 24 -4 2
27500 18 -3 7
27000 16 -3 4
26000 16 -2 2
25000 13 -3 25
23000 11 0 4
21000 8 +1 4
20000 7 0 4
18000 5 -2 6
株探ニュース
