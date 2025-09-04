　4日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は850枚だった。うちコールの出来高が499枚と、プットの351枚を上回った。コールの出来高トップは4万5000円の173枚（10円安110円）。プットの出来高トップは4万円の140枚（65円安450円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-1　　　 2　　51000　
　　11　　　 0　　　 5　　50000　
　　 6　　　 0　　　 7　　49000　
　　28　　　+2　　　15　　48000　
　　34　　　-1　　　25　　47000　
　　30　　　+4　　　55　　46000　
　　 4　　　+8　　　70　　45750　
　　 5　　　+3　　　80　　45500　
　　 1　　　+8　　 100　　45250　
　　 3　　　+5　　 105　　45125　
　 173　　 -10　　 110　　45000　
　　 2　　　 0　　 130　　44875　
　　 3　　 +15　　 150　　44750　
　 120　　　+5　　 170　　44500　
　　 3　　　　　　 190　　44375　
　　 5　　 +25　　 220　　44250　
　　26　　　+5　　 250　　44000　
　　 1　　 +40　　 320　　43750　
　　 6　　 +20　　 360　　43500　
　　 2　　 +30　　 425　　43250　
　　15　　 +40　　 505　　43000　
　　19　　 +10　　 650　　42500　
　　 1　　　　　　 835　　42250　　1165 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 970 　　-100　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 750 　　 -50　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 525 　　-115　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 540 　　 -20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 450 　　 -65　　 140　
　　　　　　　　　　　　　39750　　 375 　　 -60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 355 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 320 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 300 　　 -35　　　20　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 245 　　 -45　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 255 　　 -20　　　10　
　　　　　　　　　　　　　38375　　 215 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 210 　　 -10　　　13　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 125 　　 -35　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36750　　 120 　　 -10　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 115 　　 -20　　　10　
　　　　　　　　　　　　　36250　　　99 　　 -16　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 100 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　91 　　 -14　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　35500　　　80 　　 -16　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　78 　　　-6　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　63 　　 -11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　54 　　 -11　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　47 　　　-8　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　45 　　　-8　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　36 　　　-8　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　31750　　　35 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30750　　　31 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30250　　　31 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　26 　　　-5　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　24 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　18 　　　-3　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　16 　　　-3　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　16 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　13 　　　-3　　　25　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　11 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 8 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 7 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 5 　　　-2　　　 6　


