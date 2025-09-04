名物ファンの投稿に反響

米大リーグ・カブスの今永昇太投手が2日（日本時間3日）、本拠地ブレーブス戦に先発し、6回を5安打3失点に抑え、9勝目（6敗）を挙げた。マウンドで力投を見せた中、ネット上では球場入り前の私服姿に熱視線が注がれた。

紺色のTシャツにジーンズのラフな姿で球場入りした今永。Tシャツの胸元にプリントされていたのは、世界的な人気を誇る英国のバンド「oasis」のロゴだった。英語で5文字が並ぶデザイン。コーヒーを片手に出勤していた。

カブスの名物ファン、サム・バーネロさんがXにその画像を投稿。日本のファンから反響が寄せられた。

「今永先生、oasisだ！」

「先生今日はOASISやん」

「先生oasis聴くのかな」

「Oasis…また聴かさなそうなのを」

「ノエルとリアム、どっち派だろう」

これまでもアイルランドのロックバンド「U2」のTシャツを着用するなど、Tシャツのデザインが度々注目を集めていた今永。当時の会見では「U2っていうバンドのだと思うんですけど。申し訳ないですけど、一曲も知らないです」とまさかの返答で笑いを誘っていた。



（THE ANSWER編集部）