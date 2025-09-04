元NHK女子アナ・中川安奈、撮影姿が「スタイル抜群」 グラビアに絶賛の声
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが3日までにインスタグラムを更新。グラビアの撮影姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。先月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は、「この1週間、週プレやデジタル写真集についてみなさんからたくさんのお声をいただきました うれしくなったり、励みになったり...これを機にさまざまなことを考えられて、改めて貴重な経験をさせていただけたこと本当によかったなと感じています」とコメント。撮影姿を動画で添え、ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
【写真】元NHK女子アナ・中川安奈、グラビア撮影姿が「スタイル抜群」（8枚）
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。先月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は、「この1週間、週プレやデジタル写真集についてみなさんからたくさんのお声をいただきました うれしくなったり、励みになったり...これを機にさまざまなことを考えられて、改めて貴重な経験をさせていただけたこと本当によかったなと感じています」とコメント。撮影姿を動画で添え、ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「スタイル抜群」などの声が集まっている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）