佐々木蔵之介、『しあわせな結婚』で事件解明のカギを握る法医学者に 阿部サダヲと11年ぶり共演
阿部サダヲ主演、松たか子がヒロインを務めるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第8話（本日9月4日放送）に、佐々木蔵之介がゲスト出演。阿部とは約11年ぶりの共演で、事件解明のカギを握る法医学者を演じる。
【写真】関西弁をしゃべる怪しげな？法医学者を演じる佐々木蔵之介
本作は、脚本家・大石静が紡ぐ“完全オリジナルホームドラマ”にして、夫婦の愛を問う令和のマリッジ・サスペンス。第1話の見逃し配信数が、テレビ朝日系木曜ドラマ史上最速で100万回、その後もテレビ朝日GP帯史上最高記録を更新し、今期放送の連続ドラマでもトップとなるなど、毎話大きな反響を呼んでいる。
先週放送を終えた第7話では、15年前にネルラ（松）の元婚約者・布勢（玉置玲央）を殺したと出頭した考（岡部たかし）の取り調べが続く中、大きなショックを受けて落ち込むレオ（板垣李光人）の部屋でボヤが発生。幸太郎（阿部）やネルラ、寛（段田安則）が慌てて部屋に駆けつけると、煙を吸ったレオが意識を失っていた…というショッキングなシーンで幕を閉じた。
目を覚まさないレオの顔を見つめるうちに、15年前の新たな記憶がフラッシュバックしたネルラ、そして考の供述に違和感を覚える刑事の黒川（杉野遥亮）――。本当に考は犯人なのか？ 再び、事件の真相に疑問が生じる中、今夜放送の第8話ではついに事件の真実が明かされることに!?
新たな記憶がフラッシュバックしたネルラから「やっぱり私が布勢を殺したのかもしれない」と告げられた幸太郎は、自ら真相を突き止める決意を固める。第8話では、そんな幸太郎が凶器と傷跡の関連性について相談する法医学者・児玉祐作役で、佐々木蔵之介がゲスト出演する。
佐々木が「関西弁をしゃべる怪しげな？法医学者を演じさせていただきました。事件解明の大事なカギを握っているとか、いないとか…!? ぜひお楽しみに！」と語るとおり、児玉の意見を聞いた幸太郎は、ついに事件の核心に迫ることになり…。
そんな佐々木は、過去に阿部の主演映画『シャイロックの子供たち』（2023）にも出演。しかし共演シーンがなかったため、実際に2人で芝居をするのは『医龍-Team Medical Dragon-』シリーズ（2006〜2014）以来、約11年ぶり。
阿部との共演について、佐々木は「阿部さんとご一緒するのは11年ぶりくらいで、凄く楽しみにして臨みました。撮影シーンは核心を突きながらも愉快なやりとりで、心地良い現場でした。終わった後、『もっと出たかったなあ〜』と思って帰りました（笑）」と大喜びだった。
一方の阿部も、「蔵之介さんが『1日だけスケジュールが空いた』と言ってわざわざ京都から駆けつけてくださって有り難かったです！」と感謝しきり。さらに「蔵之介さんとのシーン辺りから幸太郎が事件の真実に突っ込んでいくので、視聴者の方々もぜひ、幸太郎と一緒に真実に迫っていただけたらと思います！」と、ついに幸太郎が真相に迫ることを宣言。ますます今夜の放送から目が離せない。
「“犯人が分かった？”と思ったら新たな謎が湧き出てきたり…先が読めない展開で、回を追うごとにどんどん世界観に吸い込まれていく作品。ひとクセもふたクセもある魅力あふれる皆さんの中に飛び込めるのがとても楽しみでした。大石さんをはじめ、信頼を置けるスタッフの皆様ともまたご一緒できるのでオファーをいただき大変嬉しかったです。撮影現場でも『楽しんで帰ってください』と言っていただき、その通り、ただただ楽しんで帰りました」と佐々木。阿部との軽妙なやりとりにも注目したい。
木曜ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
