ヒロシ、愛車がシブすぎ！ 「最高」「カッコいい」 ナイトツーリングへ
お笑い芸人・ヒロシが、4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回は「麦茶、アメリカ、ベアーズとナイトツーリング」と、夜に映える愛車のショットを投稿。ファンからは「カッコいい」「素敵な夏の夜」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられた。
引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）
