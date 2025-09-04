ヒロシ、近影　※「ヒロシ」インスタグラム

　お笑い芸人・ヒロシが、4日までに自身のインスタグラムを更新。愛車を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」　カスタムした愛車も披露（10枚）

　自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。

　今回は「麦茶、アメリカ、ベアーズとナイトツーリング」と、夜に映える愛車のショットを投稿。ファンからは「カッコいい」「素敵な夏の夜」などのコメントや、多数の「いいね！」が寄せられた。

引用：「ヒロシ」インスタグラム（@hiroshidesu.official）