鈴木奈々「この衣装ヤバくない？笑笑」 “びんぼっちゃま”スタイルにネット衝撃「美しい」「ナイス」
タレントの鈴木奈々が、4日までにインスタグラムを更新。大胆な衣装姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々、“びんぼっちゃま”スタイルの衣装 過去の水着ショットも（4枚）
7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「改めて、この衣装ヤバくない？笑笑 これでテレビ出たんだよ！笑笑 めっちゃ笑える #びんぼっちゃま #おしり綺麗って褒められた #嬉しい」と、後ろのみが全開となった衣装姿を披露。ファンからは「素敵」「綺麗」などのコメントが集まっている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
