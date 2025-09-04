鈴木奈々（2019年撮影）

　タレントの鈴木奈々が、4日までにインスタグラムを更新。大胆な衣装姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。

【写真】鈴木奈々、“びんぼっちゃま”スタイルの衣装　過去の水着ショットも（4枚）

　7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。

　今回の投稿では「改めて、この衣装ヤバくない？笑笑　これでテレビ出たんだよ！笑笑　めっちゃ笑える　#びんぼっちゃま　#おしり綺麗って褒められた　#嬉しい」と、後ろのみが全開となった衣装姿を披露。ファンからは「素敵」「綺麗」などのコメントが集まっている。

引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）