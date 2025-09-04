アーティスト活動5周年を迎えるanoが9月3日、自身初の日本武道館ワンマンライブ＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

今年6月に2ndアルバム『BONE BORN BOMB』をリリースし、6月から7月にかけてアルバムを提げた東名阪Zepp Tourを実施。anoが作詞作曲を担当したアニメ『タコピーの原罪』オープニングテーマ「ハッピーラッキーチャッピー」のスマッシュヒットなど、精力的にアーティスト活動を続けるanoが、5周年の節目に開催した日本武道館公演のチケットはSOLD OUTを記録。約12,000人に包まれるセンターステージ形式で、豪華な演出とともに全20曲が披露された。

オープニングムービーで、エフェクトのかかったanoの音声がフラッシュ的に流れ終わると、360°を客席に囲まれた八角形のセンターステージの中央に骨をモチーフにした大きな羽と赤いミニ丈のドレスを身に纏ったanoが登場。炎の特攻とともに「ちゅ、多様性。」(TVアニメ「チェンソーマン」第7話エンディングテーマ)の華やかなダンスと歌で日本武道館公演の幕が上がった。

2ndアルバムから「許婚っきゅん」(TVアニメ「らんま1/2」オープニングテーマ)、「F Wonderful World」「Bubble Me Face」などライブでお馴染みの楽曲が続き、「スマイルあげない」「愛してる、なんてね。」「涙くん、今日もおはようっ」で会場はさらに盛り上がりを見せるなどオーディエンスに一体感が生まれていく。

ステージ上に設置された八角形のLEDに幕間映像が映し出され後、anoがシンプルな白いミニワンピースでアコースティックギターを掻き鳴らしながら、裸足で花道から登場すると、「SWEETSIDE SUISIDE」を一人弾き語りで披露。一気に、アーティストanoの世界に引き込まれていくと、センターステージには、アニメ『タコピーの原罪』のワンシーンを彷彿とさせるようなどこか懐かしさが感じられる学校の机と椅子が置かれて「ハッピーラッキーチャッピー」が続いた。「YOU&愛Heaven」では、anoの飾らない優しいメッセージが込められた歌が届けられ、ステージはいつの間にかanoの深淵に触れるような世界観へと変化を遂げていく。

「AIDA」の後は、キーボードの流麗なメロディーからバンドメンバーのインストパートが続き、そのまま「デリート」のイントロに突入。anoがエレキギターを抱え、青いジャージの衣装で再び登場。LEDの映像演出とともにアングラで危険な香が漂うサウンドとキャッチーなメロディーが合わさり、anoのシャウトが響き渡る。アンチコメントが書かれたウィングハート形の紙吹雪が舞う演出の中で「普変」が歌われた後は、anoを囲むように、「MVでも登場したちゅっとこ」を思い出させるようなネズミのお面を被ったダンサーが加わり「猫吐極楽音頭」が披露された。お祭り騒ぎの中、シャウトとヘドバンの激しいパフォーマンスが繰り広げられ、その勢いのまま「骨バキ☆ゆうぐれダイアリー」でオーディエンスは更に熱気を帯びていった。

「絶対小悪魔コーデ」では、様々なファッションに身を包んだダンサーとマネキンのダンスが披露され、anoは、曲の途中で頭に大きなリボンをつけた着せ替え人形のようなファッションに早着替え。anoらしく、変幻自在な衣装で、ファッションをもエンタメにしてライブで表現する様は、正に圧巻。ミラーボールヘルメットを被ったロボットダンサーと「ロりロっきゅんロぼ♡」(劇場版『僕とロボコ』主題歌)を披露した後、anoは、Tシャツ姿で現れ「絶絶絶絶対聖域」で壮大に本編を締め括った。

アンコールでは、anoの誕生日でもある9月4日リリースの両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」より、この日本武道館公演のためにanoが書き下ろした「ミッドナイト全部大丈夫」が初披露された。会場のファンに向けて「大丈夫」という歌うanoの声が、おまじないのように会場を包み込み、この日のライブの全てを集約するかのように鳴り響いた。ライブはanoの真骨頂を表現する「Past die Future」で終幕。バラエティーに富んだ、振り幅の広い音楽を余すところなく、全身全霊で鮮やかに表現した、正に今のanoが現れた熱い夜となった。

最後には、来年2026年3月から5月にかけて、9都市を巡る自身初の全国ホールツアーの開催が決定したことがアナウスされた。チケットの詳細は特設サイトにて。また、9月4日リリースの両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」収録新曲「KILL LOVE」のMusic VideoがanoのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。Music Videoは中田みのりが監督を務め、ano本人の出演とともに、楽曲の世界観をストーリーに落とし込んだほか、三木彩音と山口翼が出演している。「呪いをかけて、まぼろしをといて。」のCDは9月4日よりTOY’S STOREで限定販売、各配信サイトでストリーミング＆ダウンロードが開始する。

また10月25日には、日本武道館ワンマン＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞のパフォーマンスがU-NEXTにて独占配信されることが決定した。

撮影◎横山マサト

■ 日本武道館ワンマンライブ＜呪いをかけて、まぼろしをといて。＞

日程：2025年9月3日(水)

時間：open17:30 / start18:30

会場：日本武道館 〒102-8321 東京都千代田区北の丸公園2番3号

動員数：約12,000人

演奏曲数：全20曲



▼セットリスト

01 ちゅ、多様性。

02 許婚っきゅん

03 F Wonderful World

04 Bubble Me Face

05 スマイルあげない

06 愛してる、なんてね。

07 涙くん、今日もおはようっ

08 SWEETSIDE SUISIDE

09 ハッピーラッキーチャッピー

10 YOU&愛Heaven

11 AIDA

12 デリート

13 普変

14 猫吐極楽音頭

15 骨バキ☆ゆうぐれダイアリー

16 絶対小悪魔コーデ

17 ロりロっきゅんロぼ♡

18 絶絶絶絶対聖域

encore

en1 ミッドナイト全部大丈夫

en2 Past die Future ■U-NEXTにて独占配信

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000010049

ライブ配信：10月25日(土)19:00 〜ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第〜11月8日(土)23:59まで

配信公演：9月3日 東京・日本武道館 公演

※視聴可能デバイスに関して：https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution

▲CDジャケット

▲配信ジャケット

■両A面シングル「呪いをかけて、まぼろしをといて。」

2025年9月4日(木)発売

PPTF-8185 \1,650(税込) 【CD】全2曲収録

※ライブ会場・TOY’S STORE 限定販売商品

TOY’S STORE予約リンク：https://store.toysfactory.co.jp/products/pptf-8185

▼CD収録曲

1 KILL LOVE

作詞：あの 作曲：あの 編曲：Yuzuru Kusugo

2 ミッドナイト全部大丈夫

作詞：あの 作曲：あの 編曲：UCARY & THE VALENTINE

●STORE限定特典

・トレーディングカード(3種ランダム)※絵柄は選べません。 【配信】

Pre-add / Pre-save：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi_pre

配信リンク：https://tf.lnk.to/noroimaboroshi ▲TOY_S STORE限定特典 絵柄

■ライブ／イベント出演情報

＜ROCK IN JAPAN FES.2025＞

09月21日(日) 千葉市蘇我スポーツ公園

＜PIA MUSIC COMPLEX 2025＞

10月05日(日) 横浜・ぴあアリーナMM

＜Coca-Cola X Fes 2025＞

10月11日(土) さいたまスーパーアリーナ

＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞

11月02日(日) 幕張メッセ 国際展示場4・5・6ホール

■＜ano HALL TOUR 2026＞

3月07日(土) 神奈川／厚木市文化会館

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 宮城／東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)

open16:00 / start17:00

4月04日(土) 香川／サンポートホール高松・大ホール

open16:00 / start17:00

4月19日(日) 福岡／福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

5月09日(土) 広島／広島JMS アステールプラザ 大ホール

open16:00 / start17:00

5月16日(土) 新潟 ／新潟テルサ

open16:00 / start17:00

5月22日(金) 北海道／札幌市教育文化会館 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 大阪／グランキューブ大阪

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定 8,800円(税込)

特設サイト：https://ano-special.com/halltour2026/

主催・企画・制作：トイズファクトリー

制作協力：ハンズオン・エンタテインメント

