『ちはやふる−めぐり−』“めぐる”當真あみ、“凪”原菜乃華と直接対決へ ラストのサプライズにも反響「役者が…揃った!!」（ネタバレあり）
當真あみが主演、上白石萌音が共演するドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第9話が3日に放送され、めぐる（當真）と凪（原菜乃華）の直接対決を前に、ある人物が試合会場にサプライズ登場すると、ネット上には「役者が…揃った!!」「激アツ」「来週まで待ちきれん」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
東京都予選1回戦で瑞沢に敗れためぐるたち梅園かるた部は、敗者復活トーナメントを勝ち上がり第2代表を決める最終予選に進出。一方、優勝を逃した瑞沢も、敗者復活戦を勝ち抜いて最終予選へ。全国大会への最後の切符は、梅園、瑞沢、北央、アドレの4校で争うことに。
そして迎えた最終予選当日。試合会場では4校による総当たり戦が行われる。第1試合、梅園はアドレに敗れてしまう。続く第2試合、梅園は北央と対決。戦いは2勝2敗にもつれ込む。春馬（高村佳偉人）は北央の部長でもある双子の弟・翔（大西利空）と大接戦を展開。春馬が念願の勝利をものにする。
北央に勝利する番狂わせを起こした梅園は、総当たり戦最後の相手・瑞沢との大一番にのぞむ。そんな中、試合開始直前に瑞沢の顧問でもある千早（広瀬すず）が帰国し、会場へ駆け込んでくる。そして会場に集まった瑞沢のOB・OGたちの前で、試合のオーダーが発表される。ここでついにめぐるは幼なじみの凪と直接対決することに。さらに風希（齋藤潤）は瑞沢のエース・懸心（藤原大祐）との対戦が決まる。
試合に備えて選手たちが札を揃えていると、審判が読手を紹介。会場に入ってきたのは、A級公認読手となった奏（上白石）。このサプライズには、梅園メンバーだけでなく瑞沢のOB・OGたちも思わず目を見張るのだった…。
次週放送の最終回に向けてボルテージも最高潮に達して第9話が幕を下ろすと、ネット上には「役者が…揃った!!」「激アツ展開じゃん!!」「血湧き肉躍る最終回もう泣きそう…」「最高です。最終回楽しみ」「来週まで待ちきれん」などの反響が相次いでいた。
