◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック プロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

１日の主催者推薦選考会（マンデートーナメント）で本戦出場権を獲得した３５歳の神農洋平（フリー）が３日、会場で取材に応じ、予選突破を目標掲げた。

選考会では最後の６枠目をつかみ、本戦切符を得た。１９年の平和ＰＧＭ選手権以来、６年ぶりのレギュラーツアー出場。「マンデー受かっちゃったので、思い切り目の前のことにベスト尽くして頑張りたい」と力を込めた。

２０２３年に女子ゴルファー木戸愛（日本ケアサプライ）と結婚。同じ３５歳の木戸は今季、資生堂・ＪＡＬレディスとＣＡＴレディスで２度の２位と存在感を放っている。神農は妻を「どんな時も応援してます…というスタンスなので、いい嫁です。本当に素直。おもしろい部分もある」と照れ笑い。１日に山梨から都内の自宅に一度戻り、妻にマンデー突破を報告し「喜んでくれた」と笑みを浮かべた。

さらに、同じ３５歳の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）から受ける刺激も大きい。２週前ののＩＳＰＳハンダ夏の決戦・誰が一番強いんだトーナメントで７年ぶり８勝目を飾った小平を「親友」と評し「智は大学生時代から一緒に練習して、僕のゴルフの道筋を作ってくれている」と感謝する。

愛妻、そして小平の名前を挙げ「嫁も頑張っているし、今（ゴルフを）続けられるのは）智のおかげ。自分ももっと頑張らないといといけない」と決意を口にした。

今季は台湾ツアーを主戦場としており、出場８戦で予選通過は２回。「向こうのコースはグリーン（の状態）が悪かったり、移動が大変だったり、言葉の壁もある。その分、日本に帰るとコースセッティングは恵まれてるなと思う」と言い、距離が長く、ラフも深い富士桜ＣＣの難コースで選考会を突破した。本大会に向けて「出ることだけが目標じゃない。予選突破してちょっとでも上位に食い込みたい」と意欲を燃やした。