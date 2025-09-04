◆イースタン・リーグ 巨人６―１ヤクルト（３日・Ｇタウン）

巨人・田中将大投手（３６）が３日のイースタン・ヤクルト戦（Ｇタウン）で先発し、再昇格へアピールした。８月２９日の登録抹消後、初登板で予定の５回を２安打０封、無四球。最速１４６キロで４三振を奪い、「よかった。両サイドの直球、変化球の投げ分けができていたので打者のバランスを崩せたかな」と手応えを得た。

内外の制球力とテンポの良さを改善した。初回無死二塁を切り抜け、２〜４回は無安打。直球の軌道からスライダー、１４０キロ台のスプリットをキレよく変化させ、カーブなどの緩急も使いカウント有利に６５球でまとめた。開幕以降、打ち取った打球が何度も外野の前に落ちてきたが「しっかりと凡打になった。直球を効かせられた」と自己分析した。

史上４人目の日米通算２００勝を狙った８月２８日の広島戦（マツダ）は２回５失点ＫＯ。３か月ぶりの昇格から４試合で再調整となり「（打者を）崩しきれなかった」と課題を見つけ再出発した。実績十分の山田は２打席ピシャリ。初回は外角低めカットボールでバットの芯を外して二ゴロ。４回先頭では内角を厳しく突いてから、スライダーでタイミングを外して三ゴロ。桑田２軍監督は「気迫もあった。あと一つ何とか勝てるよう全力でサポートしたい」とうなずいた。

阿部監督からは９月中に再昇格の可能性を伝えられており、「突きつめて、よりよい状態でマウンドに上がれるように」。リスタートの一戦に懸ける思いがにじんだ。（堀内 啓太）