◆札幌２歳Ｓ追い切り（３日、札幌競馬場）

４重賞の追い切りが３日、各地で行われた。第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（６日、札幌）は、現地取材する坂本達洋記者が、重くなった札幌・芝コースを力強く駆けたアーレムアレスを「見た」。

しっかりとグリップの利いた走りに改めて適性の高さを感じた。前日に降った雨の影響で、３日の札幌・芝コースは重たいコンディションだったが、アーレムアレスは楽々と駆け抜けた。またがった菱田騎手を直撃すると「洋芝の適性があるのは前走で十分に分かっていたし、この馬場では軽やかに乗れている馬が少ないなか、十分に走れていたと思います」と好感触が伝わってきた。

もちろん仕上がりは上々だ。単走馬なりで５ハロン６６秒８―１２秒２。毛づやの良さも目を引いた。２週連続で札幌に駆けつけて手綱を執った鞍上は「１週前にいい感触をつかんでいたし、引き続き雰囲気が良くて、いい動きでした」ときっぱり。７月２０日の函館で新馬勝ちした後、ちょうどいい上昇カーブを描けているようだ。

気になる血統面についても深掘りした。２４年クイーン賞など地方ダート重賞で３勝を挙げたアーテルアストレアの半弟で、父がリーチザクラウンからハービンジャーに替わってどのようにタイプが違ってきたのか。半姉の主戦も務めたジョッキーは「すごく賢いところとか、いい意味で我が強いところは似ている。走り方とか体つきは違うが、芯の気持ちのところは似ています」と的確に分析してくれた。これといった不安材料が見当たらず、取材をすればするほどトーンは上がるばかり。重い印を打たない理由がない。（坂本 達洋）