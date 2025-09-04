◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３日（日本時間４日）、佐々木朗希投手（２３）の今後について言及した。

５月から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしている朗希は前日２日（同３日）に３Ａで４度目のリハビリ登板。敵地・シュガーランド戦に先発したが、初回に２ランを２発被弾するなど一挙４失点した。２回以降は立ち直って５回６９球を投げて３安打４失点、３四死球２奪三振でマイナー防御率は７・０７となった。最速９６・９マイル（約１５５・９キロ）だった。

ロバーツ監督はこの日の敵地・パイレーツ戦の試合前に取材に応じ、「５回を投げ切ったことは素晴らしい。投手コーチから聞く限り、球そのものは良く、さらに上積みも期待できるはずだ。ただ、今後の計画については私も答えを持っていない」と朗希の評価を明かした。

さらに「才能は間違いなくあるのに、内容が伴っていない。もっと球の質が上がる必要があるし、３Ａの打者相手ならもっと抑えられるはず。我々は今シーズンの最中なので、メジャーで投げるには圧倒的な内容が必要。そこには到達していないのが現状だと思う」とし、「聞いている限りでは、彼が１００％健康なのは間違いないと思う」と話した。

メジャー復帰の可能性を聞かれると「最終的には選手のパフォーマンス次第。我々はベストメンバーで戦わなければならない時期だから。朗希は今年、大変なシーズンを過ごしたが、才能は十分にある。もっと見せてほしいというのが正直な気持ち」と消極的な姿勢を示した。今後はキャンプ施設のあるアリゾナ州で調整させるのか、それとも実戦登板を続けるのかという質問には「それについては組織内で話し合って最善策を決める」とした。