イラストレーターの「かに玉ひな。」さんの漫画「お尻合いな息子たち」がインスタグラムで700以上の「いいね」を集めて話題となっています。

息子とよくお尻をくっつけ合っている、チンチラの「ぽんさん」。息子が「学校へ行く時間だから」とお尻を離すと…という内容で、読者からは「なんてかわいいの！」「お尻を近づけるのは信頼の証しらしいです」などの声が上がっています。

仲良しなやり取りに癒やされる

かに玉ひな。さんは、インスタグラムで作品を発表しています。かに玉ひな。さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「お尻合いな息子たち」を描いたきっかけを教えてください。

かに玉ひな。さん「息子とチンチラの『ぽん』がお尻をくっつけ合ってのんびりしているのを見て、とても癒やされたからです」

Q.初めて作品を見る人たちへ向けて、ぽんさんの紹介をお願いします。

かに玉ひな。さん「ぽんは800グラムと少し大きめのチンチラで、つり目がチャームポイントです。怒っているような表情が多いですが、甘えんぼで家族と過ごすことが好きです。そんなぽんとの愉快な日常を漫画につづっています」

Q.その後ぽんさんが、かに玉ひな。さんにお尻をくっつけてくれることはありますか。

かに玉ひな。さん「冬の間は、息子や私にもお尻をくっつけてくれていました。単純に寒かったのと、お尻をくっつけていると安心するのかもしれません。今は暑くてくっつきに来ません」

Q.この作品を息子さんはご覧になりましたか。

かに玉ひな。さん「息子は喜んでいました。ぽんとの思い出を漫画に残せたことがうれしかったようです」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

かに玉ひな。さん「5年半前の2020年からです。ぽんが家に来てから描くようになりました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

かに玉ひな。さん「今後は紙媒体でも漫画を作成し、販売したいと思っています」

Q.漫画「お尻合いな息子たち」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

かに玉ひな。さん「『お尻をくっつけるのは信頼の証し』『安心している証拠』などのコメントをいただきました」