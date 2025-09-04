戦後80年の節目に、ついに我が国に最新鋭ステルスSTOVL戦闘機「F-35B」が自衛隊機として配備された。高い性能を誇る一方で、従来の戦闘機とは異なる多くの課題も抱えるこの機体は、日本の空と海を守る新たな防衛の要として大きな関心を集めている。

報道カメラマン不肖・宮嶋は、F-35Bが宮崎県・新田原基地に姿を現した歴史的瞬間を目撃。その模様と今後の展望を豊富な写真とともに詳しく紹介する。（全2回の1回目／後編を読む）



雲の切れ間から姿を現したF-35B「ライトニング供

嗚呼……なんという幸運であろう。戦後80年を経て、いよいよ我が国にも再び空母艦載戦闘機が配備されるのである。その歴史的瞬間をこの目で見、この手の愛機で記録できるのである。選ばれし者の恍惚が我が身を打つ。

昭和16年アメリカ、ハワイ時間12月7日朝、真珠湾のアメリカ太平洋艦隊に大打撃を与え、ハワイ沖、空母「赤城」に帰還した第1次攻撃隊長の淵田美津雄中佐搭乗の97式艦攻を出迎えた航空参謀源田実中佐の気分もかくやである。

所は宮崎県、航空自衛隊新(にゅう)田(た)原(ばる基地、時は8月10日、小雨降り止まぬ1328時、基地外周にはどこで聞きつけたのか、宮崎県内いや日本全国から駆けつけた飛行機マニアが鈴なりで見上げる雲の切れ間から轟音とともに姿を現した黒き怪鳥こそF-35B通称「ライトニング供廚任△辰拭

「かが」から発艦した固定翼戦闘機は米軍機だったが…

実はこのF-35Bを本「文春オンライン」でご紹介できるのは初めてではない。

昨秋、アメリカ西海岸サン・ディエゴ沖太平洋上で行われた、実質空母化された海上自衛隊護衛艦「かが」飛行甲板上での固定翼戦闘機運用訓練でもこのF-35Bを紹介させてもろた。

その護衛艦「かが」から発艦した固定翼戦闘機こそ、このF-35Bやったのである。

その瞬間にこそ戦後79年を経て、日本が実質空母を保有するに至ったのである。

その際は日本の空母、もとい護衛艦上とはいえ発着艦したF-35Bは機体に「かが」艦載機を示す塗装こそ施されていたものの、国籍は米軍機を示す識別マークがロービジブル（視認しにくい）で描かれていた。

しかし今回は航空自衛隊、新田原基地に配備されるれっきとした自衛隊機なのである。

地元住民の不安に応じた歴史的デモフライト

この日は4機のF-35Bが自力飛来の予定だったが、グアム島アンダーセン空軍基地での点検作業が遅れ、3機のみとなった。それでも広報幹部からの事前の知らせでは各々1機ずつが垂直、短距離、通常と異なった姿勢で着陸するという。

これは地域住民にF-35Bという新機種が配備されるにあたり、その騒音も経験、測定もしていただけるようにという配慮からである。

不肖・宮嶋もF-35Bの短距離着陸は三沢基地で見たことはあるが、垂直着陸は初めてである。

しかし、ここ新田原基地は現在もF-15戦闘機が配備された305飛行隊のホームである。先日不運にも愛知県犬山市のため池に墜落したT-4練習機に搭乗して殉職された2名のパイロットも、この305飛行隊所属だった。

それだけに日夜、F-15戦闘機の双発のジェットエンジンをフルスロットルで発進、国籍不明機に対するスクランブルに訓練にと飛び交っている土地柄で、自衛隊に対する理解も深い。

それでも初めて日本が手にするSTOVL（垂直着陸、短距離離陸）機である。その性能と国防に対する効果を地元住民に理解してもらうためにもとの3パターンでのデモフライトなのである。

いよいよ着陸の瞬間が…

霧雨に曇る雲間に姿を見せた1番機は、基地の周りを反時計回りに旋回の途中ですでにランディングギア（脚）を下し、可変排気ノズルを真下に下げ、リフトファンも全開の垂直着陸モードである。

これこそがF-35Bだけが見せるシルエットである。速度も徐々に落とし、垂直着陸ポッド上空にいたって空中で停止、ヘリで言うホバリング状態になった。

「なんや……言われてたほどうるさあないやん」一番うるさいと言われてた垂直着陸モードでこの程度かいな……音をお聞かせできない文春オンライン上で申し訳ないが、それが不肖・宮嶋の第一印象であった。

3パターンすべての着陸モードを実施

1番機は305飛行隊のF-15戦闘機の尾翼の間を縫うように徐々に高度を下げ、やがて垂直着陸ポッドにタッチダウンした。

1番機は航空自衛隊員の誘導で小雨を切り裂くようにタキシングしてきては我々のカメラの真ん前でランプインした。

間髪空けず、ほとんど空中停止するんちゃうかというくらいの低速で進入してきた2番機は、これまた1番機同様エンジン可変排気ノズルをほぼ垂直に下げ、リフトファンも全開にして、短距離着陸を果たした。

最後の3番機は通常モードで着陸し、これで今回F-35Bができる3パターンすべての着陸モードを実施したことになった。

3機そろってランプインしたのち、エンジンカット直前にはこれまた3機そろってリフトファンと排気口を全開にし、空自隊員のチェックを受けた。

キャノピーを跳ね上げ、やっとヘルメットを脱ぎ素顔を現したのは、太平洋をはるばる越え途中何度も神経をすり減らす空中給油を受けながら飛来した、米海兵隊の若いパイロットたちであった。そのうちの1人は我々のカメラに向かって手を振る余裕も見せた。

デモフライトは大成功でも…記者会見で笑顔は見られず

しかし、その後、3機そろったのを背景に記者会見に臨んだ第5航空団、大嶋善勝空将補と九州防衛局の伊藤和己局長には笑顔が見られなかった。

大嶋将補が指揮を執る第5空団隷下には臨時F-35B飛行隊が編成され、新田原基地最高指揮官としては日々増え続ける隣国の脅威を前にして、このF-35B部隊を海上自衛隊の空母化された護衛艦上で運用、実戦にも耐えられるよう鍛え上げることが急務である。

伊藤局長とて、垂直着陸訓練を行うべき鹿児島県馬毛島基地の整備も急がねばならぬはず、新兵器を受取り、笑うとる余裕はない。

なおハワイでは目撃された機体に描かれた日の丸は今回写真では確認できず、これも空輸期間だけのレア塗装が撮れたというべきであろう。

今頃は格納庫でロービジブル（見えにくい）の日の丸が機体と主翼に描かれ、やがて新田原基地周辺住民はじめ我ら国民の目に触れることができるであろう。中国のレーダーでは見えないやろが。

撮影＝宮嶋茂樹

