戦後80年の節目に、ついに我が国に最新鋭ステルスSTOVL戦闘機「F-35B」が自衛隊機として配備された。高い性能を誇る一方で、従来の戦闘機とは異なる多くの課題も抱えるこの機体は、日本の空と海を守る新たな防衛の要として大きな関心を集めている。

報道カメラマン不肖・宮嶋は、F-35Bが宮崎県・新田原基地に姿を現した歴史的瞬間を目撃。その模様と今後の展望を豊富な写真とともに詳しく紹介する。（全2回の2回目／前編を読む）



最新鋭ステルス戦闘機「F-35B」の最大の特徴とは？

さてと、ここでもうちょい、説明させていただきたい。実はF-35のA型、これまたB型と同じ通称「ライトニング供廚呂垢任2017年から航空自衛隊三沢基地に配備されている。第301、302と2個飛行隊も編成され、北海道周辺や日本海上での領空侵犯の恐れのある国籍不明機などにスクランブルもかけており、「日の丸F-35」はすでに存在しているのである。

しかし、今回、新田原基地に配備されたのは同じF-35でもB型、それは血液型のごとく見かけは似て……ないか……全く別もんというてもええくらいなのである。

さらにF-35ファミリーはC型も存在し、それは米海軍のみに配備されカタパルトから発出される原子力空母専用の艦載機である。

A、B、C型ともロッキード・マーチン社製、今回、新(にゅう田(た)原(ばる基地に配備された3機のF-35Bもアメリカ、テキサス州フォートワースのロッキード・マーチン社工場で製造され、ハワイ、グアムと経由して新田原基地に飛んできたのである。なお三沢基地のA型は三菱重工のライセンス生産である。

それで、このB型の最大の特徴はその外見からも分るようにA、C型同様ステルス性、つまり敵レーダーにほとんど映らない……だけやない。世界唯一と言っていいステルスSTOVL機、つまり短距離離陸、垂直着陸できる「見えない戦闘機」なのである。

垂直離着陸できる戦闘機としては「ハリアー」が有名だが、このB型ライトニング兇呂修離魯螢筺爾茲衢ソ┐つステルス機なのである。全長250m弱の飛行甲板を有する護衛艦「かが」にも発着艦できたくらいである。

護衛艦からだけではない。滑走路が短い我が国南西諸島の島々にも離着陸できるようになる。レーダーに映らない日本の戦闘機が護衛艦に載せられ、南西諸島の空と海を守る、イコール、今まで日本の領海、時には領空侵し放題やった中国、ロシア軍機にとっては大きな脅威となる。

ヘルメットだけで都内のマンションが買える値段

しかし、ロシア軍や中国人民解放軍にもなんちゃってステルス戦闘機は存在する。そんなんとF-35BとはSTOVL機能以外にも、大きな違いがある。それが実戦経験とその戦果である。

実際、2018年、米海軍強襲揚陸艦「エセックス」から発艦した米海兵隊のF-35Bはアフガニスタンでタリバン拠点の空爆に成功している。

F-35Bの特徴は機体だけではない。その装備で意外にも高価なのが、フライト・ヘルメットなのである。

今回はるばるアメリカ本土から新田原基地まで飛んで機体を届けてくれた米海兵隊パイロットが手に抱えて降りてきた、あの何の取り柄もなさそうな普通のフライト・ヘルメットが実は2000万円、いやいや今のこの円安では5000万円くらいするんちゃうかというのである。

もはやヘルメットどころか都内のマンションが買える値段や。

実はこのF-35B、給油ノズル同様、よう見えんが機体の周囲にいくつものカメラがあり、それがパイロットのヘルメットが向く位置と連動してバイザーにリアルタイムで映るという。

つまり垂直着陸時にパイロットが足下を見ると、コックピットの床が透けて機体の真下が丸見え、余裕でしかも目視で安全に垂直着陸できるというのである。

超高級ステルス戦闘機「F-35B」の“驚愕のデメリット”

さてとさんざっぱら、F-35Bをまるで自分の手柄のごとく自慢してきたが、当然長所もあれば短所もある。まずは当然高価である。

そしてもっと深刻なのが、燃費である。STOVLの際は通常の離着陸よりはるかに燃料を食う。空母発着艦の際はなおさらである。当然通常の戦闘機より航続距離は短くなり、空中戦をしようものなら、あっという間にガス欠である。

事実、今回アメリカ本土から新田原基地までとんできた3機も途中太平洋上で何度も米軍空中給油機から給油を受けてきた。

なお給油ノズルは仏軍のラファール戦闘機のように露出しておらず、ステルス機のため、ちょいと写真ではわかりにくいが、コックピット右側にぴったり収納されている。

つまり、考えたくはないが、いや考えなければならん。有事の際もKC-46など空中給油機と行動をともにする必要があるのである。航空自衛隊はこの「空飛ぶガソリンスタンド」ともいえるKC-46など空中給油機もさらに調達する必要もでてくるであろう。

なお現在、日本に寄港中の英国海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」にも20機以上の同じF-35B等が満載されている。

そのシルエットは広大な飛行甲板に艦橋が2つもそびえていて独特なんやが、それだけではない。その艦首の飛行甲板先端は短距離発艦時での浮力と燃料消費をちょっとでも稼ごうとスキージャンプ台のように跳ね上がっているのである。

また対空、対地、対艦攻撃とマルチロール（多目的）の性格から様々な武器を搭載できるのだが、それらもステルス性から機体内部のウエポンベイ（格納庫）内に収納しないといけないので、数も重さも限られる。

で、収まり切れないミサイルや爆弾等は主翼下のラックに吊るすことになり、そうなると空気抵抗は増えるがステルス性は減少、もしくは失われてしまうのである。

STOVL機の宿命と言われる騒音問題

そしてどうしてもSVOTL機の宿命と言われる騒音である。

ただでさえ、戦闘機は騒音がすさまじい。特にアフターバーナーを使用した緊急離陸時やその直後の急上昇時は。さらに垂直着陸時はジェットエンジンの可変排気ノズルが下方を向くからもろに騒音が地上に降り注ぐ。

……とまあ、相当覚悟しとったんやが、実際垂直着陸時に身近で聞いたが、F-15戦闘機のような双発（2発エンジン）やなく、単発なので、特段うるさく聞こえんかった。少なくとも64歳のおとろえ始めた不肖・宮嶋の耳にはやが。

ついでに、短距離離陸、垂直着陸時には下方に向けた可変排気ノズルから騒音とともに高温のダウン・ウオッシュも吹き注ぐ。15tの武装無しでもその機体を垂直に持ち上げるダウン・ウォッシュである。すさまじい高温になってるはず。

その耐熱処理を垂直着陸スポットや空母甲板に施さなければいけないので、これまた結構やっかいなのである。

熟練するのに時間がかかる操縦の難しさも…

さらにSTOVL機ゆえに通常離着陸できる戦闘機より操縦がむずかしい、つまり熟練するのにも時間がかかる。

しかしまあそれは先代「ハリヤー」よりはるかにハイテク化が進み、パイロットへの負担は相当少なくなった……とはいえや。ヘルメット内の高度な情報や映像を読み取り、理解してかつ機体をコントロールしながらウエポンで攻撃、なんてことは慣れるにも相当時間を要するはずである。

そろそろ、お分かりになられてきたであろう。このF-35Bのマルチ・ロール的凄さが。それだけに隣国にとっては脅威、その焦りが不肖・宮嶋にもビンビン伝わってくるようである。

かくして今回の基地内への立ち入り取材にも厳しい条件が課せられたのも当然であろう。

持ち込み機材の事前登録、携帯電話の持ち込み、さらに記録媒体も制限、さらに撮影場所に至るまでの機材保管等々。あんまり詳細記すと、どこに国防秘が潜んでるか分ってしまうので、これ以上は書かんが。

もちろん撮影した全画像をチェックされることも条件であり、実際それらは実行され、そのチェックが済むまで基地外に退出できなかった。

F-35Bは航空自衛隊だけやなく、本国アメリカ、英伊軍にも配備されたばかりの最新兵器である。日米安全保障条約に基づき日本側、つまり自衛隊がお互いの最新鋭兵器の性能の詳細が露見する情報を制限するのは国防上、安全保障上でも当然。いくら民主国家の日本であろうと、国防秘を外国勢力に故意であろうと偶然であろうと、漏らす自由などないのは当然である。

かくして不肖・宮嶋はじめ全カメラマンと記者が基地内で撮影した全画像は航空自衛隊担当者によりチェックされたが、不肖・宮嶋に限れば消去を求められた画像はなかった。

基地の外からは丸見え…日本の安全保障は大丈夫か？

しかし、基地の外は治外法権、無法地帯である。

それにしても不肖・宮嶋、取材中も気がかりであった。基地外周、特にF-35Bが垂直着陸できる、耐熱処理を施したスポットが見れるポイントには立錐ならぬ脚立が割り込めぬほどマニアが集い、我々より高級なカメラや超望遠レンズを構えその一部始終も丸見え、撮影できるのである。

確かにF-35Bなどの隣国が恐れる優秀で強力な兵器の配備も大事だが、このような国防に必須な機密を守るべき法整備も必要であろう。つまり、いわゆる、「スパイ防止法」の制定である。

スパイ防止法がないのは、世界のほとんどの独立国で日本だけである。せやのに、政権与党のなかにさえ、そのスパイ防止法に反対する議員は少なくない。我らの石破茂首相ですらガン無視である。

さあ、次のステップはいよいよ日の丸輝かせたこのF-35Bの空母「いずも」や「かが」からの発着艦である。

不肖・宮嶋の目の黒いうちになんとか目にしたいものである。もちろんそれは訓練でである。その瞬間を不肖・宮嶋の手にするカメラのレンズを通して捉え、日本を取り巻く隣国にも見せつけ、なんとか我が国への侵略を思いとどめさせるつもりである。

こんなF-35Bが今年度中に8機、近い将来には計45機がここ新田原基地に配備され2個飛行隊も創設、日本の空と海の守りを担うことになる。

それまで敵が待ってくれればええのやが……。

