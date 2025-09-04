スマートフォンやパソコンを使う画面上でのやり取りが日常に深く浸透しつつある今、人々が直接会話を交わす機会が少なくなったようにも思える。まっすぐ人の目を見て話す事の貴重さを私たちは忘れつつあるのでは……。家族や友人と交わす会話の大切さとすばらしさを再発見、痛感させてくれるのが、特集上映「オスロ、3つの愛の風景」だ。ノルウェー映画『SEX』（2024年）、『DREAMS』（2024年）『LOVE』（2024年）の長編3部作が一挙公開される。

ノルウェーの首都オスロを舞台に、そこに住む人々の生活に細やかな目を向けたオリジナル脚本、そこからにじみ出る人間性が心を潤してくれる。作家でもあり脚本から手掛けた監督、ダーグ・ヨハン・ハウゲルード（以下、監督）に話をきいた。

『SEX』――同性愛者でないのに「男性と関係を持った」と妻と同僚に告白した男

――最初から合計で6時間近くに及ぶ長大な3部作とする構想があったのだろうか？

監督 最初は1本目の『SEX』を1時間ほどで作る小企画だった。2人の俳優が芝居の稽古をしている感じで、資金が集まれば長編にしたいと考えていた。そんなとき、前作『BEWARE OF CHILDREN』を大変気に入ってくれていたノルウェー映画協会が、前作のような長編がいいと言ってくれ、現在の形に落ち着いたんだ。

もともと顔なじみの俳優を起用した映画が作りたかったんだ。全員を1本だけで起用するのが無理だったので、本数を増やせば好きな俳優たちと仕事ができると思った（笑）。彼らが演じることを想定して、脚本を書いたんだ。



『SEX』 ©Motlys

昨年度ベルリン映画祭でエキュメカル賞を受賞した『SEX』は、煙突清掃員の男が、同性愛者でないのに男性と関係をもったことを同僚と妻に打ち明けるところから始まる。一方その同僚も、夢でデヴィッド・ボウイと出会い、女性として見つめられたと告白する。結婚とは？ 男らしさとは？ 家族とは？ 話し合うほど２人の思いは揺らいでいく。正直に自分の気持ちを打ち明けあう会話が熱い。といって会話に理屈っぽさはなく、中学生の息子とクラスメートの女子のホンワカした関係など、多くの笑いが織り込まれている。

――２人の男の仕事である煙突掃除は、昔ながらの古めかしい職業に聞こえるが。

監督 オスロには古い建物が多いので、煙突掃除員が必要とされている。職場を背景にしようと思い、どんな職業がいいか検討し様々な職業の人に会って話をきいた。そのなかで煙突掃除員が特にハッピーな人たちだったんだ。

『DREAMS』――17歳の少女が綴った初恋の手記が出版されることに

2作目の『DREAMS』。本年度ベルリン映画祭で最高賞である金熊賞を受賞した本作は、17歳の主人公ヨハンネが、新任教師のヨハンナに片思いする話。フランスの恋愛小説のような恋愛を夢見る彼女は、ヨハンナへの初恋の熱い気持ちを手記に綴る。それを読んだ詩人の祖母と母の提案で手記を出版することになるのだが――。それぞれの理想をもった3世代の母子の会話が衝突したり、歩み寄ったりする様子が実に面白く、宗教、フェミニズム、セラピーなどに物申すコメントが、棘を感じさせて笑いを誘う。

監督 この家族にとって詩や文学はとても重要だ。主人公は作家をめざしているわけでないけれど、執筆をし始める。それを祖母がプロの目で見てくれる、だから祖母を詩人に設定したんだよ。ヨハンネが愛読する『エスピリット・ド・ファミー』（ジャニ・ボアサー著）という小説も重要だ。実際に僕が11歳の時に読んで感銘を受けた本で、初めて恋に落ちたときの気持ちをとても鮮明に表現している作品だと思ったんだ。

繰り返される階段のシーンが、ヨハンネの成長過程にある心理、祖母の夢や願望を象徴していて独創的だ。またヨハンネがダンス・レッスンに励む設定について、

監督 ダンスもとても重要だった。3作すべてに（『SEX』にも舞台シーンで登場）ダンスシーンを入れたかった。僕自身ダンスが好きで、現代のダンスのステージを沢山見てきた。加えてクラッシック・バレエについては物申したかった。ほとんどの芸術は進化し続け常に境界線が広がっているが、クラッシック・バレエだけは例外！ 女性、男性の位置がしっかり決まっていて、女性は男性が持ち上げられる体重でなければならないとか、細かい規則にがんじがらめなんだよ。

『LOVE』――女性医師とゲイの看護師の理想的な関係

そして本年度ベネチア映画祭で話題を呼んだのが3本目の『LOVE』。病院の泌尿器科で働くマリアンヌと、同僚の看護師でゲイのトールの関係を軸に、2人の恋愛観や人生観を織り込む。マリアンヌは独身、結婚にとらわれない自由な生き方は、親友さえうらやむほど。トールはマッチングアプリで出会う恋人たちとの自由恋愛を謳歌している。ライフスタイルは異なれど、同僚として非常に理想的な関係を保つ2人の会話は思いやりと他人を理解しようとする寛大さにあふれ、胸を打つ。トールが思いをよせる癌患者の男性との向き合い方なども学ぶものが大きい。

――3部作を貫くのは、人々が交わす痛いほど正直な会話だ。これは監督が作り上げたもの？ それともリサーチによるもの？

監督 セックスや夢などについてオープンに語り合う家族が実際に存在することは知っているよ。でも作品中の会話は、すべて想像で書いたもの。僕にとって大事なのは、現実的かどうかということではない。俳優に脚本を渡した後で修正した部分もあるけれど、それもカットしないで会話を続けていくために必要な修正だった。2人の人間にできるだけ長く会話を維持させることが重要だったから」

3作を通しオスロという街を間近に見られるのも嬉しい。『SEX』では昔ながらの煙突掃除を職業とする家族が新興住宅地に住む設定だし、『DREAMS』では、ヨハンネが旧市街から、移民の多い商店街や再開発が進む高層住宅（？）地区（祖母のいう資本主義の牙城？）へ向かって歩くシーンなど、街の表情が生き生きととらえられている。『LOVE』ではマリアンヌの親友がオスロ市再命名（かつてクリスチャニアと呼ばれ1925年にオスロに戻る）100周年記念イベントを企画するという設定で、市庁舎周辺にある彫刻にこめられたノルウェー社会の理想について触れたりする。市庁舎はノーベル平和賞の授賞式の会場で、内部に施されたモザイク絵画が素晴らしい。

3作を観る順番は重要？

――大都会でありながら、フェリーで移動したり、川で泳いだり、オスロの知られざる横顔が登場するのも嬉しい。3部作は監督のオスロへのラブ・レターのようなもの？

監督 全くその通りだよ。特にオスロの市庁舎周辺には思い入れがある。市庁舎はポジティブな思想、慈愛を象徴した建物である点が好きなんだ。『SEX』の背景にした地区は再開発地区で、開発がいかにそこに住む人々の生活に影響するかという点を描きたかった。オスロに限らず、大都市の再開発というのはこれまで以上に貧富の格差を生んでいると思う。オスロの他の地区と比較しても、再開発地区は格差が大きい。

非常に穏やかな印象を与える監督だが、3部作には自分なりの強いこだわりがあちこちにちりばめられている。

――観る順序は重要？

監督 いいや。『SEX』『DREAMS』『LOVE』の順で完結するように作ったけど、例えばイタリアでは『DREAMS』『LOVE』『SEX』の順番で公開した。違った順番で観てもらえば、違った体験をできるから良い事だと思うよ。観る順番が違えば感想も異なるようだ。ポジティブな気持ちで見終えたいとするなら、『LOVE』を最後にすることをお勧めするね（笑）。

『SEX』

監督・脚本：ダーグ・ヨハン・ハウゲルード／出演：トルビョルン・ハール、ヤン・グンナー・ロイゼ、シリ・フォルバーグ／2024年／ノルウェー／118分／配給：ビターズ・エンド／©Motlys

『DREAMS』

監督・脚本：ダーグ・ヨハン・ハウゲルード／出演：エラ・オーヴァービー 、セロメ・エムネトゥ、アネ・ダール・トルプ／2024年／ノルウェー／110分／配給：ビターズ・エンド／©Motlys

『LOVE』

監督・脚本：ダーグ・ヨハン・ハウゲルード／出演：アンドレア・ブレイン・ホヴィグ 、タヨ・チッタデッラ・ヤコブセン／2024年／ノルウェー／120分／配給：ビターズ・エンド／©Motlys

〔特集上映「オスロ、3つの愛の風景」は9月5日（金）より、 Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次ロードショー〕

（高野 裕子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）