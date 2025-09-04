〈あの人気殺し屋シリーズの最新作がワールドプレミア上映！『ロッキー』のオマージュ・シーンが本編から消えてしまった理由とは【『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』】〉から続く

大阪万博に合わせ、3月に続き今年2回目の開催となった大阪アジアン映画祭。8月30日には武田梨奈主演『シャンバラストーリー』のワールド・プレミア上映が行われた。日本へ来たチベット修道僧と様々な問題を抱えた日本人女性の愛を描く本作は、2017年に製作を開始して以来、約7年を経ての完成。上映後には主演の武田梨奈さん、関根俊夫監督、脚本・プロデューサーの藤原環さんが登壇した。

（左から）関根俊夫監督、武田梨奈さん、藤原環さん ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

武田梨奈が読み上げたモー・ズーイーからの手紙

上映後の舞台挨拶に立った武田さんは、こう語った。

「本日はお越しいただきありがとうございます。私も今皆さんと一緒に初めてスクリーンで観たんですけど、本当に長い時間をかけた、全てのキャスト、スタッフの皆さんの思いがこもった作品を皆さんと一緒に観ることができてすごく幸せです」

映画はインド北東部ヒマラヤの麓にある、ダージリンの村の風景から幕を開ける。世界最古の山岳鉄道や、紅茶の産地として知られる地区。ここにあるチベット仏教の寺院の内部や修道僧たちの暮らしの様子がドキュメンタリー・タッチで描かれ、台湾人俳優モー・ズーイー演じる修道僧タシが、日本へ派遣されることになる。

もともとチベットに親しみ、知己も多かった関根監督は、いつかここで映画を作りたいと思っていたが、2017年に本作の脚本が完成。現地の様々な寺院と交渉したが、なかなか撮影許可が下りなかったという。

「チベットのお寺は全て修道院で、ドキュメンタリーならOKだと。ところが、俳優が僧衣を着て、修道僧の中に混じってお祈りをするなんてとんでもない、と。その許可を取るだけで1年かかりました」（関根監督）

キャスティングについて聞かれた関根監督はこう答えた。

「武田さんが一番最初に決まりました。大変な撮影になると思ったので、とにかく一番にタフな人と思いました。彼女は空手もやっていますし。実際、撮影中は寝る間もなくて、平均睡眠時間は大体2時間、3時間でやっていましたからね。お坊さん役は、チベットには俳優がほとんどいないので、探していたら、台湾のモー・ズーイーさんを見つけました。彼も仏教徒ですし、3ヶ月ぐらい台湾のお寺に通ってお経を勉強し、日本語、チベット語、英語も勉強してくれました」

ここで、この日会場に来られなかったモー・ズーイーさんからの手紙を武田さんが読み上げた。

「この映画の撮影は私にとって非常に特別な旅であり、台湾の俳優としてこの映画に参加できたことは大変光栄です。日本が大好きで、監督やチームのおかげでインド、ダージリンや静岡で素晴らしい時間を過ごしました。大阪アジアン映画祭にも感謝し、この美しい映画を皆さんが楽しんでいただけることを願っています」

女性と触れてはいけない修道僧と愛を交わすシーン

来日し富士市の寺にやってきたタシは、武田さん演じるエミと出会う。実はエミはある事件を起こして仮釈放中の身。同居する祖父（火野正平）との折り合いも悪く、様々な問題を抱えていた。タシとエミは次第に惹かれ合うが、修道僧タシには女性に触れることすらも禁じられた厳しい戒律があった。そんな2人がついに愛を交わすシーンについて、武田さんはこう語った。

「あのシーンは、女性に触れてはいけないというタシの思いが、すごく映像にも現れていると思います。どちらかというと、エミの方からタシの体に触れていって、キスをしかける。そこに引っ張られて感情を高ぶらせていくタシという流れがあって、この映画の中でも私はすごく好きなシーンです。撮影ではあのシーンは本当に一番緊張感がありました。愛しさと苦しさがすごくあったシーンだったので、終わった後は2人とももう言葉が出ないぐらいでした。

モー・ズーイーさんは、日本語もすごく勉強してくださっていた。日本での撮影なので私がサポートしなきゃいけない立場だったんですけど、役柄的にあまり余裕がなくて、人と喋れない時間もあったんですね。そういう時も、彼がいつもホテルの部屋のドアのところに『今日もお疲れ様でした。明日も頑張ってね』ってメモとジュースを置いてくれたりして、むしろ私の方がすごく支えられていました。モー・ズーイーさん、タシという存在は、この撮影において私にはお守りのような特別な存在でした」

この映画の旅は長く続いていく

エミに対する愛情を自覚したタシは葛藤する。愛を秘したまま修道僧として生きるのか、それとも――。武田さんは最後にこう語った。

「撮影はだいぶ前、コロナ禍の前に撮っていた作品なんですが、今日こうして観ると、いま様々な問題を抱えている世の中に通じるものがあると感じました。撮影から今日まで、そしてこれからも、この映画の旅は長く続いていくと思います。もしこの作品に皆さんにとっての希望だったり心に響くものがあったら、ぜひ広めていただいて、多くの皆さんと旅を一緒にできたら嬉しいです」

『シャンバラストーリー』



STAFF&CAST

監督：関根俊夫／出演：モー・ズーイー、武田梨奈、火野正平／2025年／日本・アメリカ・インド／108分／©Sameden Films Production

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）