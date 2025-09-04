『ミスマガ2025』6人“鮮やかビキニ”でフレッシュな初の“集合グラビア”
名門ミスコン『ミスマガジン2025』の受賞者6人が、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』に登場。ビキニ姿を披露した。
【写真】鮮やか衣装で初の集合ショットを披露した『ミスマガジン2025』
同コンテストは1982年から始まり、雑誌業界で最も歴史のあるミスコン。初期には俳優の斉藤由貴や細川ふみえなど、以降も中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出してきた。2011年から休止していたが、2018年に復活。以降も沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈ら、各賞受賞者が、グラビアをはじめ、ドラマ、演劇、CMなどで活躍をみせている。
今年はグランプリに兵庫出身の永岡ゆきね（ながおか・ゆきね）、『ミスヤングマガジン』に晴こころ（はる・こころ）、『ミス週刊少年マガジン』に江下晏梨（えした・あんり）、読者特別賞に冨永実里（とみなが・みさと）、審査員特別賞に太田しずく（おおた・しずく）、まるやそらを選出。初の“集合グラビア”となった今回は、沖縄ロケを敢行。色鮮やかなビキニをまとったフレッシュなグラビアを展開している。
