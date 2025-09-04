スリムでも大容量。ワンルームにちょうどいい。【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
見た目すっきり、しっかり収納。整理上手な冷蔵庫【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アイリスオーヤマの冷蔵庫は、シンプルかつスタイリッシュなデザインで、幅50センチメートルのスリムボディが特徴の冷蔵庫。ワンルームマンションや一人暮らしの空間にも圧迫感なく設置できる。見た目はすっきりとした印象ながら、庫内は広々とした大容量設計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷蔵室には可動式のガラス棚やクリアケース、ドアポケットを備え、食材の整理がしやすい。ドアポケットには卵や2リットルペットボトル、1リットル牛乳パックなどを収納でき、収納力に優れる。クリアケースにはかさばる野菜や果物をまとめて収納可能。
→【アイテム詳細を見る】
冷凍室は引き出し式で、透明な3段引き出しにより中身が見やすく、必要な段だけ開けることで冷気の漏れを防げる。冷凍食品や作り置きのおかずもすっきり収納できる。
庫内にはLEDライトを搭載し、視認性も良好。
→【アイテム詳細を見る】
温度調節は6段階のつまみ式で、季節や食材に合わせて調整可能。約28デシベルの静音設計で、生活空間に置いても音が気にならない。
便利な生活をサポートしてくれるアイテムだ。
見た目すっきり、しっかり収納。整理上手な冷蔵庫【アイリスオーヤマ】の冷蔵庫がAmazonに登場!
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アイリスオーヤマの冷蔵庫は、シンプルかつスタイリッシュなデザインで、幅50センチメートルのスリムボディが特徴の冷蔵庫。ワンルームマンションや一人暮らしの空間にも圧迫感なく設置できる。見た目はすっきりとした印象ながら、庫内は広々とした大容量設計。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
冷蔵室には可動式のガラス棚やクリアケース、ドアポケットを備え、食材の整理がしやすい。ドアポケットには卵や2リットルペットボトル、1リットル牛乳パックなどを収納でき、収納力に優れる。クリアケースにはかさばる野菜や果物をまとめて収納可能。
→【アイテム詳細を見る】
冷凍室は引き出し式で、透明な3段引き出しにより中身が見やすく、必要な段だけ開けることで冷気の漏れを防げる。冷凍食品や作り置きのおかずもすっきり収納できる。
庫内にはLEDライトを搭載し、視認性も良好。
→【アイテム詳細を見る】
温度調節は6段階のつまみ式で、季節や食材に合わせて調整可能。約28デシベルの静音設計で、生活空間に置いても音が気にならない。
便利な生活をサポートしてくれるアイテムだ。