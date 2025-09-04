「回し車がひとりで回ってる……！と思ったら裏に職人いた」そんなユーモラスなつぶやきを添えてにXに投稿された一本の動画。

そこに映っていたのは、まるで工房でせっせと作業をするかのように、回し車を前足で回すハムスターさんでした。この真剣な姿……まさに回し車職人。

■ 突然、前足回しを披露

動画の主役は、ハムスターの「のん」ちゃん。性格はマイペースでおっとり、普段は「ぬぼーっと立っていることが多い」という、のんびりとした日常を送っているそうです。

通常の回し車といえば、中に入って走って回すのが定番ですが、今回のんちゃんが見せたのは、裏側から前足を器用に使って回すというまさかの職人技。

飼い主さんによると、普段はきちんと中に入って走っているそうで、このような行動を見たのは初めて。部屋んぽを終えた後も元気が有り余っていたのか、突然この前足回しを披露したのだとか。

■ 最初はゾッ 回し車が勝手に…？

動画を撮影した飼い主さんは「最初は回し車がひとりでに回っていたので、なになに？と少し怖かった」と驚いたそう。

しかし、裏にのんちゃんを発見した瞬間「何やってるのw」と笑ってしまったとのこと。動画ではしばらく前足で回したのち、満足したのかその場を離れていく様子が映っています。

はたしてのんちゃんが何を思って回し車を手回ししたのかはわかりませんが……まさしく「裏に職人いた」という絶妙な表現がぴったりハマった今回の光景。次はどんな“新技”を披露してくれるのでしょうか。

