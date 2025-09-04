「管理職になることができた！」「会社の人間関係がラクになった！」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

仕組み化できない人の特徴

リーダーに必要なのは、現場で起こる問題を「自分で解決する」ことではありません。

「自分がいなくても回るようにする」ことです。

その鍵になるのが「仕組み化」です。

仕組み化できないリーダーには、決定的な共通点があります。

ワースト3：感覚でマネジメントしている

仕組み化できないリーダーの最たる特徴は、「感覚頼み」のマネジメントです。

「だいたいこれくらいで」「様子を見ながら」といった抽象的な言葉で判断するため、部下にとっては何が良くて何が悪いのかが曖昧になります。

リーダーが数値やルールを軽視していると、現場は常にブラックボックスになります。

人によって指示が変わり、属人的な運営に拍車がかかります。

ワースト2：トラブルにその場対応してしまう

「何かあったら自分が対応すればいい」と考えるタイプも、要注意です。

仕組みを整える代わりに、現場の火消し役を買って出てしまう。

こうしたリーダーのもとでは、いつまでたっても「再発防止の仕組み」が整備されません。

「その場で解決できること」と「再発させない仕組みをつくること」は、まったく別物です。

前者は対症療法、後者が本当のマネジメントです。

ワースト1：「説明できない仕事」が多すぎる

仕組み化できないリーダーほど、「自分が手を動かした方が早い」と言いがちです。

なぜなら、人に任せるための説明ができないからです。

つまり、業務が属人化し、アウトプットの再現性がない状態です。

説明できるレベルにまで業務を言語化・数値化してはじめて、他人に任せることができます。

その先にしか「仕組み化」は存在しません。

リーダーは属人化を憎むべき

優れたリーダーは、常に自分をシステムの一部に組み込みません。

むしろ、「自分がいないと成り立たない」という状況をリスクと見なし、誰でも同じ成果が出せる状態を目指します。

属人化を避け、数値化し、言語化し、標準化する。それができないリーダーは、仕組みを軽視する者として、リーダー失格です。

仮面をかぶって、属人化と闘う冷静なリーダーでありましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

