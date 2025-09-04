パドレスは痛恨の3連敗…指揮官「私たちらしくない」 ダルビッシュ有が今季5敗目「球の質は悪くない。一貫性が問題」

ダルビッシュのピッチングについて、指揮官は「一貫性が問題」と見ている(C)Getty Images

ドジャースの背中が遠い。

現地時間9月2日、パドレスのダルビッシュ有は、本拠地でオルオールズとのカード第2戦に先発登板。4回0／3を投げ、6安打4失点（自責3）、6三振2四球2死球で今季5敗目（3勝）を喫した。チームは3連敗を喫し、8月25〜27日（同26〜28日）のマリナーズ戦以来、3カード連続で負け越しが決まっている。

【動画】衝撃！パドレスのアダムがマウンドに倒れ込み苦悶の表情

初回一死でオリオールズの2番ジェレマイア・ジャクソンに先制ソロを浴び、この回だけで30球を費やしたダルビッシュ。以降も3回2死二、三塁のピンチで7番エマヌエル・リベラの左前適時打を許し、2点を追加されるなど、なかなかうまく投球のリズムを作れない。5回には、先頭のジャクソンに四球を与え、ここでマウンドを降りた。

試合後、パドレスを率いるマイク・シルト監督は、日本人右腕の投球内容を冷静に分析。地元ラジオ局『97.3 The Fan』のサミー・レビット記者が会見音声を公開しており、その中で指揮官は、「球の質が悪いわけではない。95マイル（約152.9キロ）の球速も出ていたし、回転も良い。その一貫性が問題だ」と評価している。