母「今日、頭痛いんだ」→9歳息子の対応に20万人喝采 「すっごく素敵」「泣けてきちゃう」
あまりにも爛ぅ吋瓮鶚瓩垢る......。
【話題のポスト】580.3万回表示、20万いいねの9歳息子の対応瓩鮓る
そんな9歳男児の行動が、X上に投稿され話題になっている。
2025年8月20日、Xユーザーのパナ子（＠hGGvJf2U2mZ6Cn6）さんが投稿したのは、食卓の写真。目玉焼きにウインナー、サラダにおかゆ、ヤクルトまでついている。
何ともバランスの良いメニューだが、すごいのは栄養面だけではない。
パナ子さんは、画像と共にこう呟いている。
「『今日頭痛いんだ』と申告したら『俺やるからゆっくりしときなよ』ってイケメンムーブかまして朝ご飯作ってくれた9才の実力に大感謝の嵐」
なんとこれ、母の体調を気遣って9歳の長男が作ってくれた、朝食だったのだ。
だから、おかゆに、ヤクルトなのか......！ よく見るとサラダのきゅうりも型抜きされているし、お母さんへの愛がたっぷり詰まっている。
料理が大好きで...
Jタウンネットの取材に応じたパナ子さんによると、料理が大好きだという長男は、普段から土日のどちらかは「俺に作らせて」と朝食作りを買って出ているそう。
また夏休み期間中は時間があったため、朝食に限らず、パナ子さんが台所に立つと「手伝う」と言って積極的に寄ってきていたのだとか。
改めて、パナ子さんに今回の朝食の感想を尋ねると
「胃腸に優しく栄養もある朝ごはんを作ってくれて本当に優しく頼もしいなと嬉しくなりました」
とのことだった。
長男作の猴０賁菊鵑閉食瓩紡个掘X上では20万件を超える「いいね」（9月2日夕時点）のほか、
「すごくない？これ」
「凄すぎる...栄養面もばっちり...」
「どんな料理より一番のご馳走だよね 泣けてきちゃう」
「さすがでございます ヤクルトの愛を添えて」
「9歳なのか...優しいなぁ」
「すっごく素敵な息子さんですね」
といった声が寄せられている。
ちなみにこの長男、2024年6月にも犧嚢發猟ごはん瓩鮑遒蝓X上で話題となっており、Jタウンネットでも記事で紹介した。（「8歳息子が家族に作った狡ごはん瓩8.6万人がほっこり 『天才では？』『涙出る』」）
8歳から9歳になり、料理と家族への愛がさらに増した素敵なお兄さんに成長したようだ。（ライター：Met）