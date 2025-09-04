9月3日、大井競馬場で行われた11R・アフター5スター賞（S3・3歳上・ダ1200m）は、笹川翼騎乗の1番人気、ファーンヒル（牡6・大井・荒山勝徳）が快勝した。2馬身差の2着にトーセンサンダー（牡6・浦和・小久保智）、3着にドリームビリーバー（牡6・大井・阪本一栄）が入った。勝ちタイムは1:10.9（良）。

2番人気で矢野貴之騎乗、マックス（せん8・大井・福永敏）は、4着敗退。

1着 ファーンヒル

笹川翼騎手

「荒山調教師の重賞3連勝目がかかっているということで、自分の中でもプレッシャーをかけて挑ませていただきました。無事に馬が応えてくれて、厩舎の皆さんや厩務員さんのおかげだと思っています。スタートが決まり、スムーズにレースを進めることができました。折り合いもついていて、次のJBCも意識しつつ、少し早めに追い出しました。そのあたりも確認できたので良かったと思います。ポテンシャルがないと出せないものですし、次の大一番に、かなり期待をもって挑めると思います。皆さまの期待に応えることができてほっとしています。暑い中ですが、馬も厩舎の皆さんも騎手もみんな一生懸命頑張っています。残暑厳しいですが、競馬も応援していただいて、この馬も応援していただけると嬉しいです」

アフター5スター賞・ファーンヒルと笹川翼騎手 (C)東京シティ競馬

荒山師「次はJBC」

荒山勝徳調教師

「（大井で重賞３連続勝利ということで、今の気持ちは）あまり気にしていませんでした。思った以上にスタートが早かったです。ジョッキーもレース前には、早い馬たちがたくさんいるので出していきますと話していましたが、意外と苦労なくポジションを取れました。もともと気を抜くところがある馬だと聞いていたので、前走は1000ｍなので何とか走れましたが、今回は200ｍ伸びて最後どうかなと心配しながら見ていたのですが、最後までしっかり走ってくれました。テンのスピードを活かせて、最後、気を抜かなければ何とかなるのかなと思っていました。前回の船橋の時は、馬がスイッチ入っていないのかなというところはありましたが、今日はパドックもしっかり気合いを入れて歩けていたので、前回よりは馬がやる気になっているかと思いました。（次走の予定は）オーナーとも相談をして、一旦放牧に出します。次はJBCにいきます。前回、今回のパフォーマンスを見ても今なら十分やれると思っていますので、頑張ってほしいです。人気に応えられて非常にほっとしています。この状態でいければ、JBCも地方代表として良い競馬をしてくれると思うので、11月に船橋競馬場で応援してください。よろしくお願いいたします」

ファーンヒル 28戦7勝

（牡6・大井・荒山勝徳）

父：キンシャサノキセキ

母：ラブディラン

母父：DylanThomas

馬主：カナヤマホール

生産者：谷岡牧場

【全着順】

1着 ファーンヒル

2着 トーセンサンダー

3着 ドリームビリーバー

4着 マックス

5着 オメガレインボー

6着 スワーヴシャルル

7着 ランベリー

8着 ポリゴンウェイヴ

9着 フリーダム

10着 マースインディ

11着 リオンダリーナ

12着 ワラ

13着 シーサーペント

14着 ボヌールバローズ

15着 ジゼル

16着 グランデマーレ