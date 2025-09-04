1年間で扱う荷物は「約23億個」…宅配業界トップシェアのヤマト運輸が大切にしていること

遠くに住んでいる人に荷物を送るとなれば、宅配業者に依頼するのが一般的です。料金を支払うことで自分で運ばなくてもいいシステムを提供してくれていて、それを当然のように感じてしまう現代。でも、そもそもなぜ翌日、遅くても数日後には荷物が届くのでしょうか。

宅配業者の中でもトップシェアを誇るのがヤマト運輸です。この記事では物流の仕組みから置き配まで、ヤマト運輸 宅急便部 サービス商品課長 山粼 遥さんにお聞きしました。

ヤマト運輸の基本は「時間軸」

荷物を遠くの人に送る際に利用する宅急便は、翌日には荷物が届いていることも少なくありません。送り先によって配達のタイミングは異なるものの、非常にスピーディといえるでしょう。この速さを実現できているのは、ヤマト運輸の輸送スキームが「時間軸」で決められているからです。

例えばあるビジネスパーソンが銀座のビルから荷物を出すとします。ヤマト運輸は荷物の集荷に行く時間をお客さんと事前に決めていて、その時間までに荷物を出していれば、その日の発送分として扱われることになります。集荷に行く時間は建物やコンビニ、契約店などによって異なりますが、時間を守ることを優先して動くことになります。

預かった荷物は近くの営業所に運ばれていきます。営業所で行うのが発送作業で、届け先の住所に応じて、北海道や関東、関西方面などおおまかな仕分けが行われます。ここでも時間軸で動いており、決められた時間までに荷物の仕分けを完了させ、営業所からベースと呼ばれる大きな物流ターミナルへ荷物を輸送します。ヤマト運輸の輸送の時間軸は絶対的なもので、営業所の出発が決められた時間に遅れてしまうと、その先の輸送にも遅れが生じてしまい、もともと約束していた届け日や時間帯に影響が出てしまうことになりかねないからです。

ヤマト運輸では「仕分けコード」という荷物の届け先を示す番号を使って送り先を区別しています。荷物に貼られている「00-00-00A」（例）という数字です。最初の2桁が都道府県などおおまかな地域、2つ目、3つ目の2桁以降で届け先の地域を判別していきます。

ヤマト運輸のベースは各地域にあり、日本最大級のものが羽田にある「羽田クロノゲート」です。地理的にもトラックだけではなく、飛行機、船、鉄道で荷物を運びやすく、多くの荷物が集められます。

各地域にあるベースでは、日付が変わる頃までに大型のトラックに荷物が乗せられ、届け先の地域のベースに運ばれていきます。ここでトラックに乗せられる荷物の仕分け番号は、1つ目の2桁が同じになっています※。たとえば21番、22番のように分けられて、それぞれのトラックで運ばれていきます。

※混載・中継輸送もあるため、同じ仕分け番号の荷物だけ載せていない場合もあります。

このようなベースからベースまでの輸送は幹線輸送と呼ばれています。夜間に移動し、夜間〜朝方の時間帯に到着するのが基本。ベースに到着したら、そこで荷物の仕分け作業が行われます。ベースには、各地域のベースから荷物が集まり、ここでも仕分けコードが活躍。2つ目、3つ目の番号によって届け先を細かく分けていきます。ベースで分けられた荷物は、届け先の近くの営業所に決められた時間までに運ばれ、その後、営業所のセールスドライバーが配達をするという流れです。

まとめると、仮に筆者がコンビニから荷物を発送した場合、コンビニ→近くの営業所→近くのベース→届け先近くのベース→届け先近くの営業所→届け先という流れで荷物が動いています。しかもヤマト運輸の国内宅急便ネットワークのカバー率は100％（2025年3月現在）なので、日本国内どこにでも送れることができます。

荷物を輸送する時にヤマト運輸が必ず守っているのが「時間軸」。必ずこの時間までに荷物を集める、仕分けをするというように決められていて、それを厳守しています。だからこそ、スピーディで的確な配送が可能となるのです。もちろん災害や道路の状況によっては時間軸通りにはいかないこともありますが、その際には遅延の情報などを、ヤマト運輸のホームページなどでお知らせされるようになっています。

その荷物送れる？

ヤマト運輸はお中元やお歳暮の時期、クリスマスといった贈り物が増える時期が繁忙期となります。そしてECを利用する人も劇的に増えたために、その荷物も増えているそう。1年間で取り扱う荷物は約23億個にのぼります（2025年3月期実績）。

荷物を送る際には、中身にも注意しなければなりません。ヤマト運輸はなんでも運んでくれるようなイメージですが、貨物自動車運送事業者として登録しているため取り扱いができないものもあります。際たる例が現金です。現金そのものを送るのも、荷物の中に現金を入れて送るのもNGです。

他に毒物や万一触れてしまうと危険なもの、生き物も送ることができません。生き物に関しては、命を預かることになるため、輸送中に万一のことがあっても補償ができないことが理由です。

また再発行ができないものや、復元ができないもの、一点ものなど代わりがないものなども送れないことになっています。荷物を預かるということは、それに対して大きな責任が発生します。安全に運ぶのは大前提ですが、途中で何が起こるかはわかりません。ヤマト運輸では宅急便の荷物の紛失や破損に対して30万円までの補償（責任限度額）があるものの、それ以上の荷物、あるいは値段がつけられないような荷物に関しては、基本的には送ることができないと考えてよいでしょう。

割れ物を送るなら、しっかりとした梱包を

ヤマト運輸では送ることができない荷物もありますが、それ以外であれば基本的には希望の場所に荷物を届けてくれます。ただ安全に荷物を届けるためには、荷物を預ける側の配慮があってこそ。荷物の中にお茶碗や瓶類などがそのまま入っている、あるいは輸送中にぶつかって割れてしまうような簡易的な梱包では、荷物を安全に届けることができない場合もあります。ヤマト運輸では荷物をお預かりする際に、送り状に記載されている品名を確認し、品物の梱包状態を確認しながら、必要に応じて補助梱包や包装資材の販売を行っています。安全でスピーディな輸送を支えるためにも荷物の梱包状態は送り主自身でも事前に確認し、困った際は営業所に相談しても良いでしょう。

置き配がスタンダードに!? ヤマト運輸はどう考える？

国土交通省が置き配をしやすくなるように、条件を定めた約款の見直しの検討を進めるというニュースがありました。今後、置き配がスタンダードになる可能性が出てきましたが、もともと置き配が浸透したのはコロナの影響です。人と接触せずに荷物を届けるために導入されましたが、その当時ヤマト運輸としては荷物を受け取る側がどう考えるのかを重要視したそうです。

置き配サービスが導入される前までは、すべての荷物において受け取る人が不在の場合は、「ご不在連絡票」でお知らせし、再配達されていました。配達をするセールスドライバーの負担もありますが、それ以上に「せっかく荷物を届けに来てくれたのに受け取ることができなかった」という荷物を受け取る側の罪悪感の方がヤマト運輸にとっては大きな課題だったようです。時間指定をすることも可能ですが、たとえば14時〜16時というように時間の幅が大きいために、その時間帯に家にいられない場合もあります。時間を気にせずに荷物を受け取れる置き配は、荷物を受け取る側の不便さを解消できる方法のひとつになるのではという考えもありました。

筆者自身も荷物を届けてもらう場合には、ほとんどを置き配にしています。もちろん荷物の中身によっては置き配が利用できない場合もありますが、それ以外なら家にいなくてもいいのは大きなメリットと感じます。

一方で置き配にすることで荷物が盗まれてしまうというリスクも無視できません。ヤマト運輸でも置き配サービスを提供するにあたっては、このリスクについてしっかりと話し合いがされたようです。盗難などが起きる可能性はゼロではないと認識したからこそ、「置き配」でも配達の時間指定ができるようにし、配達完了後はタイムリーに配信される「お届け完了通知」に記載のURLから、荷物が置かれている写真が確認できるようになっています。また、置き配サービスを最初に始めたのは、2020年6月のEC専用配送商品「EAZY（イージー）」からでした。

日本人の国民性もあるのかもしれませんが、実際に置き配サービスを始めてみると紛失や盗難の件数は極めて少なく、玄関先などに置かれている荷物が紛失したり盗難に遭ったりすることは稀です。そのためヤマト運輸は、2024年6月から個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」の会員を対象に「宅急便」「宅急便コンパクト」の荷物についても置き配サービスを始めました。

ライフスタイルに合わせて配達方法を選べる時代に

ただしすべての商品を置き配にするということではなく、置き配はあくまで配達方法のひとつ。荷物を受け取る側の選択肢の中に含まれるだけであって、無理に置き配を使って欲しいというわけではないそう。もし家にいることが多いならば、直接手渡しで受け取ることもでき、家にいたとしてもリモートワークに集中したいならば、置き配を選ぶことも可能です。

人それぞれライフスタイルは異なります。それにスケジュールも毎日違うでしょうから、自分の都合に合わせて最もよい方法を選べるのが今の時代です。一昔前は家にいないといけない、再配達をお願いするのは申し訳ないという気持ちが受け取る側にはありました。それは心理的な負担につながるものでしょうから、置き配はそれらの負担を解消する方法とも言えます。

今後も時代の変化とともに、配送の方法は変わっていくのでしょう。その中でヤマト運輸は、宅配業界トップの企業として多くのユーザーに対して便利さを提供することを考えています。今回の取材を通して、年間に約23億個もの荷物を取り扱っていても、そのほとんどを安全に予定通りに届けられるのは、厳しく守られる時間軸だけではなく、ヤマト運輸のプライドもあるのかなと感じました。もう「さすが」としか言いようがありません。日本の物流を支える企業として休むことなく動き続けるからこそ、今この瞬間も多くの荷物が運ばれ、届けられているのです。

