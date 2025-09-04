小泉進次郎議員の「演出」も担当…！急成長のPR会社「ベクトル」に浮上した創業者社長の「借金問題」、カネを借りまくった衝撃の理由

アジアナンバー１のPRエージェンシー

SNSやインフルエンサーを使った総合的な戦略PRで知られ、昨年の自民党総裁選では小泉進次郎氏の若さと改革を演出して評価を高めたPR会社のベクトルが、創業者・西江肇司社長の借金騒動に揺れている。

ベクトルは学生起業家だった西江氏が'93年に設立。'12年3月に上場し、'25年2月期の実績は売上高約593億円、純利益約42億円を計上。「アジア1のPRエージェンシー」という評価を受けたこともある。

100億円超を一括返済せよ

西江氏の借金が問題になるのは'20年頃から。ベクトル株を担保に融資を受けていたが、次第にエスカレートして'23年末には保有する1882万株の約98％を担保提供した。今年に入り、「負債を抱えた経営者の駆け込み寺」として知られる、藤澤信義氏率いる日本保証が、他社債権を肩代わりして1259万株を引き受けた。

しかし、その日本保証が豹変する。金融業者によれば「8月末を期限に100億円超の借金を一括返済せよ」と西江氏に迫ったというのだ。危うい筋との関係を疑い請求したということだが、応じなければ持ち株の大半は日本保証のものとなる。

そもそもベクトルの借金の理由は、仮想通貨などの投資の失敗とされる。PR界の寵児はどうなるのか。

「週刊現代」2025年09月15日号より

