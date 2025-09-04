株価暴落「東京エレクトロンショック」が今も続くワケ…売上の半分近くが中国依存も、意外な「真因」

東京エレクトロンショックが今も続くワケ

少し前になるが、8月1日、世界屈指の半導体製造装置メーカー、東京エレクトロンの株価は前日終値27,330円から22,405円に、実に4,925円、18％の下落で引けた。仮に100株投資していた投資家がいるとすれば、273万円が224万円に1日で50万円、資産を失った計算になる。東京エレクトロンショックと形容していい暴落だった。

この背景にあるものは、前日発表された2026年3月期第1四半期決算において、当社が通期見通しを売上高で2兆6千億円を2兆3,500億円に3.4％、当期純利益を5,660億円から4,440億円に18.4％、下方修正したことにある。長く相場に携わり、様々な事象を見てきた自負がささやかながら筆者にもあるが、正直に言えば、赤字に転落したのでもなくこの程度の修正で（なお相応に利益を確保するこの修正で）、ここまで衝撃的な下落が起きたのには驚きがあった。

まず、下落の衝撃ということだが、相場に関心のない方にも分かりやすい身近な例を挙げれば丁度昨年の夏、日銀の政策転換に端を発して8月5日、日経平均が暴落した事例が挙げられるだろう。当日の夜のニュースはその話題で持ち切りだったし、翌日の朝刊の見出しを思い出された方もいるのではないか。それほど、昨夏のその暴落は大きなニュースだった。しかし、その際の日経平均の下落幅は前日の終値比較で12.4％であり、18％という今回の東京エレクトロンの下落幅の方が勝っている。また、当日盛り返すということもなく、チャート分析などで俗にいう「窓が開いた」状態で引けたのも日銀ショック以上にインパクトがある暴落、まさに東京エレクトロンショックだった。

ただ、東京エレクトロンは我が国半導体産業を語る上で、また世界の半導体製造を語る上で、どうしても外せない中心銘柄ではあっても、それは1銘柄の話のため、当日のニュースなどで採り上げられることはなかった。そして、残念ながら東京エレクトロンの株価はそのまま低迷を続けている。

では、なぜこのような暴落が起きたのだろうか？その理由を探ってみよう。

まず見てほしいのは図1だ。2024年から2025年にかけて、特に2025年に、個人株主数が激増しているのが分かるだろう。半導体セクターは2024年に生成AIをテーマに大きな相場があったが、そのような思惑もあって、安定している外人持株比率の一方で個人が一気にこのセクターを代表する東京エレクトロンに雪崩込んでいたのが分かる。それは新NISAの影響もあって株式市場に雪崩込んだ個人層が、恐怖に駆られて保有株を一気に手放したことが、比較事例として挙げた2024年8月5日の日銀ショック暴落の背景の一つとされたことを連想させる。

今回の東京エレクトロンの暴落に際しても、増益予想が一気に減益に変わったことなどを受け、恐怖に駆られた個人の売りが、流れに拍車をかけた可能性は否定できない。また、その一方で、この下落こそ天祐という個人の買いが増えたことは信用買いの残高などで分かるが、逆にそれが時限性を抱えた潜在的な売り玉に見えて株価の頭を押さえているのも、暴落後の低迷の要因になるだろう（もちろん、8月5日に報道された台湾での元従業員による2ナノ技術の漏洩疑惑が、それ以上に頭を押さえてはいるが）。

売上の半分近く中国向け、地政学的リスクからの退避

さて、もう1つの要因に挙げたいのは、なぜ減益に予想が変ったのか、その理由にこそある。そしてまた、その要因の重さには深刻なものがある。図2を見てほしい。

このグラフを見れば、中国向けの売上高が米中貿易摩擦の深刻化に歩調を合わせるかのように2019年あたりから増加し、特に2023年以降、急激な伸びを示していることが分かるだろう。売上構成比で言えば、図3のグラフが雄弁に語るように、2017年には13.2％だったその比率は、足元2025年には41.7％までに増加している。

そう、売上の半分近くは中国向け、というのが2025年3月期、足元の東京エレクトロンの実態なのだ。

中国は周知のように既に2015年7月の「中国製造2025」において半導体産業の育成を重要課題に掲げ、自給率70％を目標に産業育成に努めてきた。それが過熱する米中の相克のなか、軍事的な意味でも重要で、何より19世紀や20世紀が鉄の時代であったように21世紀の産業の米と言える半導体について米国が高い壁を構築しようとするなかで、近年、彼の国が、なりふり構わぬとまで言えるような投資を行った様子が、このグラフからも読み解ける。

だが、本来、投資はその投資が回収されるという企業家のアニマルスピリッツに依拠して行われるべきもので、中央の官僚が「設計」できるものではない。机上の計算や合理性を欠いた思想性などに依拠した投資は、結局は過剰投資なのであり、単純に未来に行われるべきだった投資を「先食い」したものでしかない。そして、そのような過剰投資が生み出すものは、例えば鉄、例えばEVのような事例が物語る他国への価格破壊に近い輸出圧力となる。

米国が中国封じ込めに舵を切ったのは、一番好意的に言えば、自由を是とし、資本主義を根本的な経済原理とする世界に、異質な思想を背骨に置いた統制的な経済が異形な発展を遂げ、もはやそのこれまでと同じ成長を看過できない、という近代西欧の理念に基づく行動であり、その動きがこれからも続くことが予想されるなかでは、中国は本当に大丈夫なのか、問題ないのか、これまでのように言わば無邪気に「共産中国」を組み込んだ世界経済を前提にモノを考えていいのか、という投資家の懐疑は深まるばかり、それが足元の投資の世界になる。

半導体においては、過剰投資の影響でファウンドリの稼働率が激減しているだろうことは、関係する各社の発表する数字や、説明会の質疑応答などから容易に推察できる。また、稼働率の激減が何を生み出すか、それは予定されていた投資の先送りになる、これもまた自明のことだろう。更に言えば、中国政府は指導というカタチで、また補助金を通じて、半導体製造装置メーカーの育成に躍起になっている、そうした情報も様々なカタチで投資家の耳に届いている。先端製品は残念ながらそうはならないとしても、成熟世代の製品については極力、国産メーカーの製品を使え、という圧力が、経営メンバーに必ず含まれる共産党員などを通じてかけられているのは容易に想像がつく。

そうしたなかで7月31日、東京エレクトロンは通期予想の減益修正を発表、その理由として「半導体メーカーによる設備投資計画の調整」を挙げた。直接的な表現ではないが、それが投資家の「中国は大丈夫か」という不安、「そうした中国に売上のほぼ半分を依拠している東京エレクトロンは大丈夫か」という不安を煽った可能性は否定できないだろう。

暴落の背景に、ここ数年の中国市場依存、覇権主義陣営と自由主義陣営、トランプの登場で更に錯綜化している「地政学的リスク」からの退避、があった、もちろん、株価は複雑な方程式から導かれるものではあるが、かなり強い変数として、この中国の問題があった、と言えるように思う。

暴落を誘ったサプライズはなぜ起きたのか

さて、ここまではグラフを使い、株主構成の問題、また（東京エレクトロンが自らそうした訳ではないが）中国依存の問題、を暴落の背景、その要因として挙げてきた。

ただ、シンプルに言えば、この暴落の一番の要因は、アナリストを含め市場の予想が間違っていた、そこにサプライズがあった、ということに尽きる。

では、なぜそのようなサプライズが起きているのだろうか。一番、単純に言えば、それは開示の問題であり、こうしたサプライズを起こさないように市場と適切なコミュニケーションを図るべきIRセクションの問題、ということになる。

筆者が指摘したいのは、東京エレクトロンも含まれるBtoBの製造業、広義の機械メーカーが通常行っている開示がなされていない、ということだ。それは、足元の受注と受注残の開示になる。当たり前の話だが、売上とは過去の受注が納品化されて立ち上がる数字になる。気障な表現を使えば、売上とは受注の影でしかない。だから重要なのは受注であって、受注とその製品が受注先に納品されるまでの時間、製品を作るための部品の価格動向などを押さえれば、発行体（当該企業）が伝える予想をそのまま鵜呑みにせず、外部からもその企業の売上や利益の予想はかなりの精度で行うことができる。

しかし、残念ながら企業としての予想の提示やそのブレイクはあっても、受注と受注残の開示を東京エレクトロンは行っていない。また、同じ半導体製造装置のメーカー、洗浄装置の大手SCREEN HDも行っていない。右に倣えではないが、業界を代表するこれら企業が開示を行わないことで、中堅各社も筆者の知る限り、受注、受注残の開示には消極的だ。

しかし、例えば東京エレクトロンも過去の決算説明資料を遡れば2017年3月期決算までは、四半期ベースの受注、受注残高の開示を行っている。SCREEN HDについては2023年3月期第1四半期までは、やはり四半期ベースの受注、受注残高の開示を行っている。過去は行っていた以上、できない、ということではなく何か社内の議論のなかで、その開示を閉ざされた、ということだろう。特殊性という意味で言えば、半導体については受注先がかなり限定されるため、受注の開示は、その情報が受注先の動向をも詳らかにする、そのため開示が憚れる、という理由は容易に想像ができる。受注の開示を止めるよう、例えば社内の営業セクターなどから声が挙がった可能性もあるだろう。

だが、考えてほしいのは、そうして情報の開示を閉ざすことが、今回のようなサプライズの原因になる、ということだ。特に、株の売買において個人の比重が高まっている場合、サプライズは増幅し、恐怖が恐怖を生む連鎖に陥りやすい。

当たり前の話だが、開示できる情報は開示することが、様々な主体の様々な判断の母胎になり、より価格は適正なものとなる。経営に理解してほしいのは、株価のこのような動揺のもたらすマイナスは、情報を閉ざして得られるプラスより、往々にして大きい、ということだ。地道な話、課題ではあるが、是非、この際、受注と受注残、それも可能であれば地域別の数字の開示、をご検討願いたい。

