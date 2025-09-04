プロ野球パ・リーグは3日、各地で3試合が行われました。

首位を守るソフトバンクは、3位オリックスに快勝。先発の大関友久投手が2回に満塁のピンチを無失点で切り抜けると、その裏の攻撃で打線が爆発。先頭の中村晃選手が2ベースヒットで出塁すると、ノーアウト1、3塁から今宮健太選手のタイムリーヒットで1点を先制し、そこから打者一巡の猛攻で一挙5得点。さらに3回にも中村選手の3ベースヒットなどから1点を奪い試合を決めました。大量の援護点をもらった大関投手は6回1失点でリーグ2位の12勝目。ソフトバンクが首位をキープしています。

そのソフトバンクを1ゲーム差で追う2位日本ハムは、6位ロッテに痛恨の敗戦。初回にルーキー柴田獅子投手が1点を失うも、4回に2アウト1塁の場面でヒットが出るとランナー石井一成選手が激走ホームインを見せ同点に。しかし4回裏、金村尚真投手をマウンドに送り出すと、先頭の藤岡裕大選手にソロホームランを被弾し、再び追いかける展開となりました。7回には山縣秀選手のレフト線への2ベースヒットから1塁ランナー清宮幸太郎選手がホームまで全力疾走しますが、ロッテ守備陣の好連携もあり無念のタッチアウト。1点差を追いつけず敗れた日本ハムは、勝利したソフトバンクとのゲーム差が「2」に広がっています。

逆転でのAクラス入りへあとがない4位楽天は、5位西武に大量失点を喫してカード2連敗。直近6戦で1勝5敗と苦戦が続く早川隆久投手が約2か月ぶりに先発するも、西武の山村崇嘉選手に3ランHRを浴びるなど初回から4失点。その裏の攻撃で辰己涼介選手が2ランHRを放ち反撃ののろしを上げますが、早川投手は3回にも2点を失いノックアウト。3回途中6失点で今季8敗目となりました。また後続も流れを止められず、最終的には6対11で敗れた楽天。この日敗れたオリックスとのゲーム差は変わらず「5」のままとなっています。

◇3日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク 7-1 オリックス

勝利投手【ソフトバンク】大関友久(12勝4敗)

敗戦投手【オリックス】寺西成騎(2勝3敗)

本塁打

【オリックス】杉本裕太郎15号

◆ロッテ 2-1 日本ハム

勝利投手【ロッテ】種市篤暉(6勝7敗)

敗戦投手【日本ハム】金村尚真(4勝6敗)

本塁打

【ロッテ】藤岡裕大4号

◆西武 11-6 楽天勝利投手【西武】與座海人(6勝3敗)敗戦投手【楽天】早川隆久(2勝8敗)本塁打【西武】山村崇嘉2号、ネビン15号【楽天】辰己涼介7号、鈴木大地2号