アイアンの方向性を簡単に上げるコツ！「目線が重要」と女子プロ

アイアンショットの精度アップでスコアアップ！フェースの真芯に当てて、左右への曲がりを抑えながら番手なりの飛距離を正確に出す。グリーンを確実にとらえるアイアン上達のヒントを伝授しよう！

右目の位置を高くすると肩が開いてしまう

ボールと目標を結んだターゲットラインを設定することが大事

ボールと足元の間にもう1本の棒を平行にセットすると、両目を含めた体の向きをそろえやすくなる

方向性をよくするには「目線」が重要で、私はまず、両目がターゲットラインと平行になるように構えます。そして、目標を確認するときは、そのラインを目でなぞるように右目を下にしながら頭を左に回転。ここで右目を高くして目標を見ると、肩が開いてしまうので注意してください。

目線を戻すときも、ラインをなぞって往復させるのがコツ。練習ではボールの先にスティックやクラブなどを置き、それを仮想のターゲットラインにすると効果的です。

ボールをターゲットラインに打ち出す

「ターゲットラインを強くイメージし、インパクトでヘッドとボールをそのラインに真っすぐ出すと、ピン筋一直線のショットが打てます」（橋添）

過度なカット打ち

アドレスで肩が開くと、極端なアウトサイド・イン軌道になりやすく、大きなミスが出る

ヘッドを外に出す

インパクトでヘッドを外に出しすぎると、左ワキが開いてしまい、ボールが正しくつかまらない

右目を下にしてターゲットラインをなぞるように目線を往復させる

前傾姿勢を保ったまま「右目」が下にくるように頭を回します！

右目が高くなると、体の向きがズレて方向性が悪くなる

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習をしてみてください。

橋添 穂

●はしぞえ・みのり／2000年生まれ、山梨県出身。154㎝。21年のプロテストに合格。23年にステップアップツアーのラシンクRKBレディスでプロ初優勝。今シーズンはレギュラーツアーでのシード入りと

優勝を目指す。Trees所属。

構成＝小山俊正、岡田豪太

写真＝田中宏幸