県内では、SNSやニセ電話による詐欺被害が相次ぎ、長崎市の70代の男性は現金1200万円をだまし取られました。

県内の今年のニセ電話詐欺による被害額は、去年の3倍に上っています。

SNS型投資詐欺の被害に遭ったのは、長崎市の70代の男性です。

警察によりますと今年5月、男性に「AI診断しませんか」などと書かれたメールが届き、投資グループのアナリストを名乗る人物とLINEでやり取りをするようになりました。

その後「アプリで投資するともうけることができる」などと言われ、信じた男性は8月までに、現金あわせて1200万円を指定された口座に振り込みだまし取られました。

振り込んだ口座は毎回、違う個人名義のものだったということです。

9月に入ってからわずか2日間で、ほかにもこのような詐欺被害が発覚しました。

まずはSNS型投資詐欺。

平戸市内の70代の男性は、フェイスブックやLINEを通じて、投資を勧められ、先月現金500万円をだましとられました。

続いては、ニセ電話詐欺。

長崎市内の40代の男性は先月30日、警察官や検察庁の職員を名乗る男からうそを言われ、現金425万円をだましとられました。

また 県内の20代の男性は7月、SNSを通じて、TikTokの動画をスクリーンショットして投稿する副業を紹介されました。

そして「TikTok動画の購入費用」などとして、電子マネーと現金合わせて170万円相当の被害にあいました。

県内の今年のニセ電話詐欺による被害額は、去年の3倍に上っています。

（県警本部生活安全企画課 坂本 卓也 調査官）

「昨年末から全国的に “警察官がたり” の詐欺が急増している。騙されている要因としては、犯人グループの手口が悪質化、巧妙化している」

県警によりますと、県内の今年7月までのニセ電話詐欺の被害は130件発生し、被害額は2億9500万円あまりに上っています。

去年の同じ時期と比べ、3倍の被害額です。

詐欺被害が相次いでいることを受け、県警は「詐欺を身近なものとして捉え、自分も騙されるかもしれないと疑う気持ちが大切」だと話します。

（県警本部生活安全企画課 坂本 卓也 調査官）

「自分に詐欺の電話がかかってくるかもしれないし、危機意識を皆さんに持ってもらう。実はこんな手口の電話がかかってきた、こんなニュースをやっていたなど、周りにも知らせてほしい」

警察は SNS型投資詐欺の被害に遭わないために、絶対儲かると紹介される投資や、送金先が個人名の口座は、詐欺の可能性が高く、疑うように呼びかけています。

ニセ電話詐欺被害で多くなっている警察官をかたる手口では、本物の警察官は「ビデオ通話での取り調べ」や「捜査のために金を振り込むよう求める」ことは、一切ないとしています。

また 県内ではここ数日、“自治体の職員” を名乗った還付金詐欺の電話が多数確認されているということです。

自治体など公的機関からの身に覚えがないお金の話は、詐欺を疑うよう呼びかけています。