第78回県民スポーツ大会（13〜15日、別府市など）に出場する日田市選手団の結団式が2日、市役所であった。33競技46種目に584人が出場する。

団旗授与では、団長の椋野美智子市長から藤井治総監督、旗手の高村天音選手（26）＝バドミントン＝に手渡された。椋野市長は「3位以内を目指し、健闘と飛躍に期待しています」と激励した。

選手を代表して、太郎良公選手（50）が「日ごろの練習の成果を発揮し、一戦一戦集中力を欠かすことなく昨年より上位を目指します」と宣誓した。 （床波昌雄）

■「持てる力発揮する」 玖珠郡も選手結団式

第78回県民スポーツ大会に出場する玖珠郡選手団の結団式が2日、玖珠町のくすまちメルサンホールであった。選手ら約90人が出席した。

玖珠郡からは陸上、卓球、ラグビーなど25競技に425人が出場する。式では、総監督を務める玖珠町の梶原敏明教育長が、団長を務める同町の宿利政和町長から団旗を受け取った。

宿利町長は「チーム心一つに、代表選手として頑張っていただきたい」とあいさつ。ソフトボールの永冨史朗選手が「持てる力を余すところなく発揮することを誓います」と力強く宣誓した。 （菊地俊哉）