JR日田彦山線のバス高速輸送システム（BRT）が開業2年を迎えたのに合わせ、沿線の大分県日田市、福岡県東峰村と添田町の風景を撮影した写真30点や、それぞれの特産品を紹介する「日田彦山線沿線の街PR展示会」が、日田市隈2丁目の隈まちづくりセンター黎明（れいめい）館で開かれている。

センターの管理運営協議会が主催し、写真は、西日本写真協会日田支部の会員が撮影したバスの姿を中心に紹介。水をたたえる田んぼや桜、ヒガンバナが咲く沿線を走行するなど季節感があふれるものが多く、「めがね橋」として有名なアーチ橋や宝珠山駅、日田駅前を走る日常の姿も展示されている。

特産品コーナーでは、小鹿田焼や日田げた、市内のメーカーが造る日本酒や焼酎、しょうゆのほか、東峰村のオリジナルブレンドコーヒー、しいたけを使ったレトルトカレーなどの加工品が並ぶ。

黎明館は12日までクーラーが効いた「涼み処」として開放されている（10日は休館）。受け付けを担当する岩崎知美さんは「開業2年を機に、日田のことはもちろん、BRTでつながる地域のことを知ってもらい、観光振興につながれば。涼みも兼ねて、ぜひ黎明館に足を運んでほしい」と話す。

展示会は9日まで、入場無料。午前10時〜午後4時半。同館＝0973（22）2062。 （稲葉光昭）