国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約登録湿地の荒尾干潟（熊本県荒尾市）で10月11日夕、声の大きさを競う「荒尾干潟大声大会〜日本一の干潟から〇〇を叫ぶ」が初めて開かれる。主催の官民団体「荒尾干潟保全・賢明利活用協議会」が、干潟沖に沈む夕日の美しさを広く知ってもらおうと企画。今月5日から参加申し込みを受け付ける。

荒尾干潟は、面積が国内最大級の1656ヘクタールあり、大会名に「日本一」をうたった。10月11日は荒尾干潟水鳥・湿地センター（同市蔵満）西側の蔵満海岸で、午後2〜5時にある「サンセットカフェ＆コンサート」に引き続き、大会を実施。干潮時刻が午後5時39分、日の入りが午後5時49分で、干潟と西の空が夕日に染まり始める中、参加者が夕日を背に好きな言葉を叫び、声の大きさで上位3人を選ぶ。雨天時は中止。

誰でも参加可能で、定員は先着10人。賞品は1位＝地元産新米10キロ▽2位＝地元産特産品3千円相当▽3位＝同2千円相当。市環境保全課に電話＝0968（63）1386＝かメール＝kankyo-k@city.arao.lg.jp＝で申し込む。 （宮上良二）