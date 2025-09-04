キュッ、キュ、タンッ、タン…。佐世保本校（長崎県佐世保市干尽町）のレッスン場に響く靴の音。未来のスター候補たちが軽やかにステップを踏み、汗を流す。

本校のほか、諫早市など県内3カ所に教室をもつ芸能養成所。2歳半から高校3年までの約400人が在籍する。卒業生にはボーカル＆ダンスユニット「AAA（トリプルエー）」の末吉秀太さんがいる。アイドルグループHKT48にも、主力として活躍する江口心々華さん、龍頭綺音さんら5人を輩出した。

ダンスレッスンは年齢や目標に合わせ、レベルの異なる6クラスがある。元演歌歌手で社長の松瀬悦子さん（68）は「楽しみながら上達できるよう、少しだけ上の難度に取り組ませる」と説明する。自らボーカルについての指導に当たる。

福岡県大刀洗町出身の悦子さん。テレビ番組ののど自慢大会で優勝したことをきっかけに、15歳で歌手デビュー。高校時代は陸上自衛隊の音楽隊の演奏活動に同行し、九州の離島に歌を届けたという。高校を卒業し、音楽隊に所属していた日出時（ひでとき）さん（71）と結婚。日出時さんの転勤とともに佐世保市に移住した。カラオケ教室を開き、老若男女を指導した。

1990年代後半、世間では安室奈美恵さんや女性グループのSPEEDといった「歌って踊れる」沖縄発のアーティストが人気に。長崎でも彼女たちのような存在を育成しようと、98年11月15日にスターライトスクールを開校した。

2012年度に中学の保健体育でダンスが必修科目になると、それまで100人ほどだった生徒数が増加。近年では韓国発のK−POP人気に乗じ、5年ほど前に対応するクラスを新設した。生徒数は現在が一番多いという。日出時さんは「子どもたちの夢を応援するという方針は変えていない」と語る。

「結局は人の子どもを預かる仕事。大切にしていることは変わらない」（悦子さん）。あいさつはできているか、楽屋は片付いているか…。「進路とは関係なく社会に出ても困らないよう、人として大事なことを学んでほしい」と願う。

教え子の華々しい活躍と同じくらいうれしいのは、帰郷の際などに近況報告で立ち寄ってくれたとき。「どんな道を歩んでいても、それぞれの場所で元気でいてくれることが一番」。そう言って2人は笑顔を見せた。

（古川泰裕）