自民党は惨敗した参院選を総括する報告書をまとめた。党総裁である石破茂首相をはじめ、執行部の責任について直接言及しなかったのは理解できない。

反発する議員は退陣要求を強めており、党内のごたごたは収まりそうにない。最大与党の機能不全が国政の停滞を長引かせていることを、党全体で自覚すべきだ。

報告書は敗因について「政治とカネ」の問題、不評だった物価高対策などを挙げた。「国民に寄り添い、暮らしの安心を確実に届けることができなかった」と振り返った。

当然ながら、石破氏の責任は免れない。昨年秋の衆院選と参院選に連敗し、衆参両院で少数与党に転落した。不信任に等しい民意を突き付けられた事実は重い。

トップの責任を曖昧にしたまま、報告書に記した「解党的出直し」が可能だろうか。極めて疑わしい。

石破氏は報告書を提示した両院議員総会で、選挙の敗北は自身の責任と認め「石破であれば変えてくれるという期待を裏切った」と述べた。

少数与党の国会で、野党の意を酌んで予算や法律を成立させたため「何をやりたいのか分からないという厳しい批判になった」と自戒した。

そう認識しているなら、報告書に明記すべきだ。自ら敗因と考える指導力不足を不問に付すようでは、まっとうな総括と言えない。

進退については「地位に恋々とするものではない。しかるべき時にきちんとした決断をする」としながら、賃金上昇や農業政策、防災対策などに取り組むと表明した。続投宣言にほかならない。

森山裕幹事長ら党四役はそろって辞意を伝えた。党運営と国会対策で頼みの綱だった森山氏が辞任すれば、政権にとって大きな痛手となる。

石破氏は進退を預かった。「地位に恋々としない」と言いながら、執行部は当面継続するようだ。こうしたご都合主義も、自民が支持を失う一因ではないか。「解党的出直し」が空虚に響く。

最近の共同通信社の世論調査では内閣支持率が上昇している。石破氏の辞任は「必要ない」が半数を超えた。

派閥や裏金に関与した議員による「石破降ろし」への批判とみられる。

次の焦点は総裁選前倒しの可否に移る。実現すれば、石破氏に対する事実上のリコール（解職請求）を意味する異例の展開だ。

参院選から既に1カ月半がたった。物価高対策やガソリン税の暫定税率廃止といった与野党協議は進んでいない。国政の多くの懸案が中ぶらりんになっている。

与党だけでは政策決定が困難だ。その上、石破氏による党内統制が十分に働かず、政策責任者の辞任が棚上げされた状況では、野党と責任ある協議はできない。自民は内紛を早急に収束させ、体制を立て直すべきだ。