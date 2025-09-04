寄せ書きした日章旗や出征兵士の手紙など、太平洋戦争にまつわる史料を展示する「終戦80年 戦争を辿（たど）る」が、長崎県南島原市南有馬町の有馬キリシタン遺産記念館で開かれている。庶民の視点から戦争の苦しみと実相を捉えようと、市と西南学院大（福岡市）が連携10周年を記念して企画した。16日まで。

展示史料10点はいずれも市が住民から寄贈を受けた。うち5点は浄土真宗本願寺派（京都・西本願寺）の僧侶だった藤原一鶴さんが妻に書いた手紙と、藤原さんの戦死の状況を伝える戦友の手紙、死亡告知書だ。

日本の植民地だった旧満州（現中国東北地方）の満蒙開拓団にいた藤原さんは1944年、戦局の悪化に伴い召集された。そのため藤原さんの妻は娘を連れて満州から夫の故郷、南島原市有家町に移り住んだ。

妻に宛てた手紙には「無事に到着した事（こと）は何より嬉（うれ）しい」と安着の喜びや家を借りる際の助言、娘を気遣う言葉などがつづられている。藤原さんは翌45年4月、沖縄で米軍の艦砲射撃に遭い戦死した。

他に「米英撃滅 一億神風」「勝たうこの一戦」などと出征兵士のために寄せ書きした日章旗、特攻隊員の遺書も並ぶ。42年に南方で戦死した下士官の図嚢（ずのう）（革製の小型かばん）には、銃弾の貫通痕が生々しく残る。

企画した市教育委員会文化財課の小関和子学芸員（30）は「戦争は戦地の兵士だけでなく、銃後の家族も苦しめる。戦後も悲しい思いを背負って生きなければならない。80年の節目に、そうした戦争と平和について改めて考えるきっかけにしてほしい」と話す。

18日からは第2期展「教育で辿る」（10月26日まで）を開く。戦時中「敵性語」とされた英語を学ぶため、表紙に「古事記」と偽装した英語教科書など、西南学院側の史料を展示する。

（本山友彦）