長崎空港と韓国・釜山市の金海国際空港を結ぶ臨時便が10月に運航されることが3日分かった。韓国の格安航空会社（LCC）エアプサンが8日間で計16便を運航する。長崎と釜山をつなぐ同社の運航は初めて。県はインバウンド（訪日客）の取り込みを狙い国際線誘致を推進している。エアプサン側は臨時便運航で利用者の需要を見極めた上で、2026年以降の定期便化の可能性を探る。

関係者によると、臨時便の運航は1、2、4、5、7、8、10、11日の8日間に両空港を往復する計16便。「エアバスA320」（180席）を使用する予定で、所要時間は片道1時間〜1時間半程度を見込む。今回の臨時便は全て訪日客向けのチャーター便のため、韓国側からの利用者だけが搭乗し、観光に訪れるという。県がエアプサン側に働きかけ、臨時便の運航が実現することになった。

インバウンド拡大へ期待

西九州新幹線の開業に伴いJR長崎駅周辺には外資系ホテルが相次いでオープンするなど、インバウンド拡大への期待が高まっている。韓国から長崎への観光需要も高く、昨年10月には長崎−ソウル線の定期便が5年7カ月ぶりに再開した。県によるとソウル便の搭乗率は7割を超え、好調に推移しているという。

観光庁の統計によると、24年の県内での外国人宿泊者数は延べ64万3千人。新型コロナ禍前の86万人（18年）までは回復できておらず、県は国際航空路線の誘致に注力している。

（一ノ宮史成）