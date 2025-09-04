佐賀県は3日、58億6318万円を増額する本年度一般会計補正予算案を発表した。高騰する主食用米との価格差に苦しむ酒米農家対策として「佐賀酒・酒米応援緊急パッケージ」（7601万円）を計上。県特産の陶磁器の原料となる陶石価格も高騰しており、窯元などへの支援事業として4760万円を盛り込んだ。

県によると、酒米は稲が倒れやすく生産が難しいため、もともと主食用米より作付面積当たりの販売額が高かった。価格が逆転したことで、「今の状態では酒米の生産を続けられない」と訴え、主食用米に作付け転換する農家が増えているという。県は、価格差相当分を農家に補助することを計画している。

陶磁器を巡っては、採掘作業に当たる人件費の上昇により8月から陶石価格が急騰。陶石から作られる陶土について、値上げ相当分を窯元や専門商社に補助する。陶土の製造業者に関しても、設備投資などを支援する方針。山口祥義知事は2日の記者会見で「厳しい状況だが、ピンチをチャンスに変える未来志向で予算編成した」と説明した。

このほか、国際自転車ロードレース「ツール・ド・九州2026」の県内初開催を目指し、PR費用などに1600万円を計上。例年10月に3日間の日程で開催されており、県は来年の大会で唐津市のドライブロード「ルート・グランブルー」を通るよう主催者側に要望している。

補正予算案を含む23議案を10日開会の県議会定例会に提案する。

（田中早紀）