障害の有無や年齢、性別、国籍などにかかわらずサッカー観戦を楽しめる環境づくりに向け、当事者や有識者がサッカーJ2サガン鳥栖の運営会社「サガン・ドリームス」などに多角的な視点から助言する「さがすたいるアドバイス会」が8月21日、鳥栖市京町の駅前不動産スタジアムで開かれた。

互いの特性や個性を尊重し、自然に支え合うまちづくりを進める県の政策の一環。車いす利用者や外国人、聴覚障害者、視覚障害者、高齢者や子育てを支援する有識者らがアドバイザーを務めた。

会には、サガン・ドリームスや県、鳥栖市の関係者も合わせて13人が出席。同17日にスタジアムであったサガン鳥栖のホームゲームを観戦したアドバイザーが、それぞれの立場から気付いたことを共有した。

車いすで生活する「○○な障がい者の会」の内田勝也会長は試合終了後、JR鳥栖駅へ向かう際に「人の波にのみ込まれて、非常に危ない感じがした」と指摘、安全対策を求めた。車いすの観戦スペースに関しては、飲食物を置くテーブルの設置を提案。目線と同じ高さに手すりがあり、観戦しづらかったことも伝えた。

県視覚障害者団体連合会の草野洋二会長は、サッカーに詳しいボランティアが手のひらをコートに見立て、指や言葉で実況中継してくれた体験を報告。「失明後はスポーツ観戦とは無縁だったが、すごく分かりやすく楽しかった」と語った。佐賀大研究生でカンボジア出身のティ・ティエン・ロンさんは施設内に英語の案内板が少なく、試合中のアナウンスも日本語のみで分かりづらいと指摘した。

アドバイスに耳を傾けたサガン・ドリームスの井上裕介さんは「障害の有無にかかわらず配慮ができるスタジアムを目指し、誰もがサッカーを楽しめる仕組みをつくりたい」と話した。

（前田絵）