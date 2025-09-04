佐賀商工会議所などは8月25日、全国に自信を持って薦められる佐賀のお土産を選ぶ「S−1アワード2025」に輝いた30品を発表した。伝統工芸品をモチーフにした村岡屋（佐賀市）の銘菓「さが錦」がトップを獲得。2位と3位にもお菓子がランクインし、佐賀の菓子文化の豊かさを示す結果となった。

S−1アワードは、昨年の「国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」の県内開催に合わせて商議所などが立ち上げた。好評ぶりを受けて今年も継続することになり、県内の133品がエントリー。県民や佐賀にゆかりのある人がインターネットを通して計1万7292票を投じた。

他の上位2品は、地元の酒蔵「矢野酒造」の酒かすを使用した赤門堂（鹿島市）の「大吟醸ガトーショコラ」と、老舗旅館を運営する吉田屋（嬉野市）が手がけた焼き菓子「Good TIGRE（グッドティグレ）」だった。

同日、上位3品の企業幹部が出席する記者会見を開催。村岡屋の村岡輝繁社長は「投票という目に見える形で賞をいただけたのはありがたい。海外の観光客を含め、記憶に残るお土産として今後も楽しんでもらいたい」と喜んだ。

また、赤門堂の野口裕子社長は「歴史ある酒蔵を多く抱える鹿島市の発信を、菓子の力で支えていけたらうれしい」、吉田屋の副島瑠美常務は「嬉野という一大観光地で手に取ってもらい、佐賀の魅力を広めることに貢献したい」とそれぞれ話した。

30品は公式ホームページで公表＝QRコード。「お菓子」「食品」「飲料・お酒」「雑貨・工芸品」の各部門のトップも紹介している。今後、県内の商業施設に特設ブースを設けて販売する予定。商議所の陣内芳博会頭は「どのくらい投票が集まるか不安だったが、今年もたくさんの人が関心を寄せてくれてうれしい」と話した。

（田中早紀）