【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、超爆速弾→相手野手陣がフラフラする

9月2日（日本時間9月3日）に行われたピッツバーグ・パイレーツ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快な一発に、相手野手たちが見せた“被弾リアクション”が話題となっている。

3回表・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、パイレーツ先発の“怪物ルーキー”バッバ・チャンドラーに対し、誘い球には手を出さず、じっくりと狙い球を待ちながらカウント3-1とすると、5球目、内角低めを突く159km/hの剛速球に反応。

豪快に振り抜かれたこの一打は、快音とともに高速でライト方向へと伸びる長打性のライナーとなったが、守る野手たちは即座に被弾を確信した様子で、打球を本気で追う気配は見せず、ただフラフラと歩くのみ。その間も、打球は時速120マイル（約193.12km/h）で伸び続け、そのまま勢いを落とすことなく着弾。大谷にとって今季の第46号弾、ドジャース加入後100本目となるこの一発は、相手野手たちも“秒で確信”の豪快すぎる高速弾となった。こうした大谷の一発と、パイレーツ野手陣のリアクションに、ファンからは「なんで歩いてんだよw」「追う気なしw」「もうできる仕事はない」「これはしゃあない」「どうすることもできないし」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、その豪快な打球で、相手の野手たちを唖然とさせたり、困惑させたりと、様々なリアクションを生むこともしばしば。今回の“秒で確信”の高速弾は、まさにそんな大谷ならではの一発であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）