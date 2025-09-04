痛恨の敗戦となった。セ３位のＤｅＮＡは３日の広島戦（マツダ）で１―２と競り負け。４位・カープに再び１ゲーム差に詰め寄られた。

ＣＳ争いの最中、大幅な戦力ダウンを強いられた。打線を引っ張ってきた狢緻鬘竿岫瓩離繊璽犧杷長・宮崎敏郎内野手（３６）が前日２日の同カード初戦で負傷し、右膝後十字靱帯の部分損傷で登録抹消。試合前に三浦監督が「リハビリに入ります」と語り、今季絶望が確実となった。

この日は筒香嘉智（３３）が狢緻鬟機璽畢瓩農菷出場。５回に大瀬良から先制の適時二塁打を放ち、いったん宮崎の穴を埋めたかと思わせた。だが直後の裏、遊撃・京田の失策で菊池が出塁。さらに一死二、三塁の場面で代打・前川のゴロをまたもや京田がトンネルしてしまい、その間に二走・菊池に本塁を陥れられ、これが勝ち越し点に。結果的に京田の２失策が大きく響いた。

８回１１２球を投げ抜き、自責０だった東克樹投手（２９）の力投も報われなかった。試合後の三浦大輔監督（５１）は「あの２点だけですからね」と無念の表情。「東は最後まで粘り強く投げ抜いてくれました」とエースの粘投をねぎらう一方で「序盤の（大瀬良の）四球７個を生かし切れなかった」と打線の拙攻を悔やんだ。

こうなると「離脱した宮崎がいてくれたら」と思わずにはいられない。キャプテンで４番の牧秀悟内野手（２７）が左ＭＰ（親指）関節尺側側副靱帯の修復手術を受けるため、８月１日にチームを離脱。同日の巨人戦（東京ドーム）試合前に宮崎は「一人ひとりがキャプテンになったつもりで責任感を持ってやろう！」と、野手ミーティングで熱いゲキを飛ばしている。その熱い思いをくむかのように三浦監督も翌８月２日の同カード２戦目で、宮崎を代役４番に抜てきした。

その宮崎は８月の月間打率３割１分８厘、５本塁打、１５打点とバットで有言実行。同月２１日の広島戦（横浜）では、ファウルで粘りに粘り、２０球目を５号２ラン。試合は負けたものの「宮崎だからできる技術」と三浦監督を驚嘆させた。

この日、宮崎の代わりにサードを守った筒香は「宮崎さんはチームの中心で、ずっと引っ張ってもらってきた。全員でカバーできるようにやるしかない」と決意を吐露。惜しくも負け投手となった東も「（味方の失策を）ズルズル引きずらずに投げられたのはよかったと思う」と自己評価した上で「（サードの）筒香さんが『切り替えていこう』と声がけしてくれたので（助かった）」と述べ、筒香の気遣いに感謝した。

残り２２試合、残されたメンバーでどれだけ宮崎の穴を埋められるか。その中で筒香がどれだけ中心的役割を果たせるか――。